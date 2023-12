Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Δεκεμβρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου και του Οσίου Φιλογόνιου.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται:



Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία

Η Ανατολή ήλιου είναι στις 07:36, η Δύση ήλιου στις 17:08 και η Σελήνη είναι 8,1 ημερών.

Ο βίος του Οσίου Φιλογόνιου

Ο όσιος Φιλογόνιος έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Επιδόθηκε από την παιδική του ηλικία, στην εκμάθηση των ιερών γραμμάτων και έτσι αφιέρωσε τον εαυτό του στο Θεό. Ο Φιλογόνιος ήταν νομικός και ασκούσε το επάγγελμά του με γνώμονα τα φιλανθρωπικά του αισθήματα. Όποτε μπορούσε, υπεράσπιζε τους συνανθρώπους του που είχαν αδικηθεί και ήταν αδύναμοι απέναντι στους καταπιεστές ειδωλολάτρες. Τόσο η ευγλωττία του όσο και η αναμφισβήτητη ευσέβεια και χρηστότητα του, έκαναν τους χριστιανούς της Αντιόχειας να τον αναδείξουν σε επίσκοπο της μεγάλης και περίλαμπρης πόλης τους. Ο Χρυσόστομος μας πληροφορεί ότι ο επίσκοπος Αντιόχειας, ο Φιλογόνιος, ήταν έγγαμος και είχε μία θυγατέρα όταν χειροτονήθηκε. Η οικογένειά του όμως δεν τον εμπόδισε να διατελέσει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο και να αφιερωθεί στο ποίμνιό του. Ο όσιος Φιλογόνιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο εν ειρήνη.

