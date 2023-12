Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κίνα: Δραματικός ο απολογισμός (εικόνες)

Αυξήθηκαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό σε κινεζική επαρχία, ενώ ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του σεισμού που έπληξε τη βορειοδυτική Κίνα τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (τοπική ώρα) έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους 131 νεκρούς, μετέδωσε σήμερα η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, καθώς οι έρευνες για επιζήσαντες συνεχίζονται σε πολύ αντίξοες συνθήκες, με πολικό ψύχος.

Ο σεισμός έπληξε στις 23:59 τη Δευτέρα (τοπική ώρα· στις 17:59 ώρα Ελλάδας) περιοχή που βρίσκεται κάπου 1.300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Τουλάχιστον 113 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Γκανσού και άλλοι 18 στη γειτονική επαρχία Τσινγκάι, διευκρίνισε η CCTV.

Εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και επείγουσες επισκευές «παραμένουν σε εξέλιξη», τόνισε η ίδια πηγή.

Πρόκειται για τον πιο φονικό σεισμό που πλήττει την ασιατική χώρα έπειτα από εκείνον στην επαρχία Γιουνάν (νοτιοδυτικά) το 2014, όταν οι αρχές έκαναν λόγο για 600 νεκρούς.

Τρομακτικός σεισμός 7,9 βαθμών το 2008 είχε αφήσει πίσω πάνω από 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους, ανάμεσά τους 5.335 μαθητές και μαθήτριες σχολείων.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε τη Δευτέρα πως ο σεισμός ήταν ισχύος 5,9 βαθμών και έγινε σε μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιομέτρων, ενώ εντόπισε το επίκεντρό του περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Λαντσόου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Γκανσού.

Ακολουθήθηκε από δεκάδες ασθενέστερες μετασεισμικές δονήσεις. Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν πως αναμένονται νέοι μετασεισμοί ισχύος μεγαλύτερης των πέντε βαθμών τις επόμενες ημέρες.

Επιζήσαντες παγιδευμένοι στα συντρίμμια διατρέχουν κίνδυνο να υποκύψουν εξαιτίας του πολικού ψύχους προτού προλάβουν να τους βγάλουν σωστικά συνεργεία. Οι θερμοκρασίες στην περιοχή γύρω από το επίκεντρο προβλέπεται να υποχωρήσουν ως ακόμη και στους –17° Κελσίου σήμερα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν σεισμόπληκτους ζαρωμένους γύρω από μικρές φωτιές στο εξωτερικό, καθώς φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, διότι πολλά υπέστησαν μεγάλες ζημιές και υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσουν σε περίπτωση ισχυρών μετασεισμικών δονήσεων.

Χιλιάδες πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων επιχειρούν στην πληγείσα περιοχή.

