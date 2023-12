Κοινωνία

Τροχαίο κοντά στη Βουλή: Αυτοκίνητο “ξήλωσε” τα κάγκελα (βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε έξω από τη Βουλή τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Τροχαίο σημειώθηκε έξω από τη Βουλή στις 3 περίπου τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχό του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κι έπεσε πάνω στα κάγκελα του πεζοδρομίου.

Οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν σώοι από το όχημα και τα κάγκελα του πεζοδρομίου «ξηλώθηκαν» στο σημείο.

