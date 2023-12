Αθλητικά

Μπακς: Νίκη με ατομικό ρεκόρ του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Νέα νίκη για την ομάδα του "Greek Freak" , η πέμπτη συνεχόμενη.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έκανε ρεκόρ παραγωγικότητας για εφέτος με 40 πόντους (19 στην πρώτη περίοδο), έγινε ο 51ος παίκτης στην Ιστορία της λίγκας που ξεπερνά τους 20.000 πόντους και οι Μπακς επικράτησαν των Σπερς στο Μιλγουόκι με 132-119.

Αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική νίκη για τα «ελάφια», που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 20-7. Αντίθετα το Σαν Αντόνιο, που έπαιξε χωρίς τον Βίκτορ Γουμπανιάμα (δεξί αστράγαλος), έχασε το 20ο από τα τελευταία 21 παιχνίδια και έπεσε στο 4-22.

Ο Μπακς μπήκαν πολύ δυνατά το παιχνίδι και προηγήθηκαν με 13 πόντους στο ημίχρονο και με 24 στην τρίτη περίοδο καθώς οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν το ματς με 1/13 σουτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ατομικό ρεκόρ με 16 ασίστ ενώ είχε επίσης 11 πόντους (4/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/6 βολές), 14 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα ο Μπόμπι Πόρτις είχε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Κρις Μίντλετον.

Για τα «σπιρούνια», ο Κέλντον Τζόνσον είχε 28 πόντους ενώ 22 πόντους (4/7 τρίποντα) και 8 ριμπάουντ είχε ο Ζακ Κόλινς.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Ορλάντο Μάτζικ, τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/12) στις 03:00 στο Μιλγουόκι.

Στους σημερινούς αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Νέα Ορλεάνη-Μέμφις 113-115

Μιλγουόκι-Σαν Αντόνιο 132-119

Πόρτλαντ-Φοίνιξ 109-104

Γκόλντεν Στέιτ-Βοστώνη 132-126 παρ.

