Βόλος: Πέρασε με κόκκινο...12 φανάρια

Η τρελή πορεία του νεαρού οδηγού στον Βόλο πριν τη σύλληψή του.

Και στον Βόλο καταγράφηκε ανάλογο περιστατικό,με εκείνο της Αθήνας,όπου οδηγός ,μόλις 21 ετών, όχι μόνο δεν σταμάτησε για αστυνομικό έλεγχο,αλλά για να τον αποφύγει παραβίασε δεκάδες φωτεινούς σηματοδότες,χτύπησε περιπολικό της αστυνομίας,το αυτοκίνητό του δεν είχε πινακίδες και αφού συνελήφθη αποδείχθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου και η τιμωρία του ήταν αυστηρή αφού καταδικάσθηκε σε 26 μήνες φυλάκιση και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Ο νεαρός τα ξημερώματα Σαββάτου οδηγούσε αυτοκίνητο που δεν είχε πινακίδες επειδή του είχαν αφαιρεθεί προ δεκαημέρου και παρόλα αυτά έκανε βόλτα στην πόλη υπό την επήρεια μέθης μαζί με έναν φίλο του.

Αστυνομικοί στην οδό Ιάσονος ,στο κέντρο του Βόλου, του έκαναν σήμα για να σταματήσει ,αλλά εκείνος προφανώς αντιλήφθηκε τι θα συμβεί αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ και ανέπτυξε ταχύτητα, για να αποφύγει τον έλεγχο.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και ο 21χρονος στην προσπάθεια του να χαθεί από το οπτικό τους πεδίο, παραβίασε συνολικά 12 κόκκινους φωτεινούς σηματοδότες.

Τελικά αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το όχημα καθώς σε μία στροφή, βρέθηκε σε αδιέξοδο το οποίο είχε μόνο έναν μικρό πλακόστρωτο δρόμο, από το οποίο δεν χωρούσε να περάσει και εκεί τον μπλόκαρε περιπολικό.

Ο νεαρός οδηγός όμως με έναν ελιγμό εμβόλισε το όχημα της αστυνομίας και διέφυγε για να εντοπισθεί λίγη ώρα αργότερα στο σπίτι του , με το αυτοκίνητο να είναι σταθμευμένο εκεί .

Ο νεαρός οδηγός υπεβλήθη τελικά σε δύο αλκοτέστ, στο πρώτο εκ των οποίων βρέθηκε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του 1,50mgr/l και στο δεύτερο, λίγο πάνω από το όριο.Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, για επικίνδυνη οδήγηση εκ προθέσεως με κίνδυνο για άνθρωπο, αντίσταση και απείθεια κατά της Αρχής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος, του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 8.400 ευρώ και ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε πως πριν οδηγήσει είχε πιει τέσσερα τσίπουρα και είχε ζαλιστεί από το αλκοόλ, με αποτέλεσμα να έχει μειωμένη οδηγική αντίληψη, ενώ παράλληλα υποστήριξε πως δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, καθώς φοβόταν πως σε περίπτωση ελέγχου, θα γινόταν κατάσχεση του αυτοκινήτου του.

