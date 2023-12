Κοινωνία

Πατήσια: Δεκάδες κιλά κάνναβης και όπλα βρέθηκαν σε σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπλα και ναρκωτικά εντοπίστηκαν στο σπίτι ενός άνδρα, ο οποίος συνελήφθη.

-

Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι, διακινούσε ναρκωτικά στον Άγιο Παντελεήμονα, την Ομόνοια και τα Πατήσια. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών έλαβαν σχετικές πληροφορίες και κατόπιν ερευνών εντόπισαν το ορμητήριο του νεαρού στα Πατήσια, όπου και βρήκαν ναρκωτικά αλλά και όπλα.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνεχείς επιχειρησιακές δράσεις πραγματοποιούνται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών που επηρεάζουν άμεσα τo αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτόφωρου, πρωινές ώρες της 18-12-2023 στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 25χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που διακινεί μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στις περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα, των Πατησίων και της Ομόνοιας, έχοντας ως ορμητήριο οικία στα Πατήσια, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα σε οικία που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ποσοτήτων κάνναβης αλλά και σε αυτοκίνητο που κατείχε, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

55 κιλά και 866 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

αεροβόλο πιστόλι και καραμπίνα,

πλαστό δελτίο ταυτότητας,

κινητό τηλέφωνο και

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία: Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε δύο φάσεις

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Δεκεμβρίου

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός μπήκε ανάποδα στον Περιφερειακό (εικόνες)