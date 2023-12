Κοινωνία

Εξαφάνιση 29χρονου από την Ηλεία: Τραγικός επίλογος στις έρευνες

Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο στις έρευνες για τον εντοπισμό νεαρού άνδρα που είχε εξαφανιστεί από την Ηλεία.

Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που εντοπίστηκε στα τέλη Νοεμβρίου στην περιοχή της Κυλλήνης και ανήκει σε 29χρονου που είχε εξαφανιστεί περίπου ένα μήνα νωρίτερα από την Ηλεία, σύμφωνα με το «Χαμόγελου του Παιδιού».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Άντζελο Αβντίου. Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε στις 25/11/2023 στην περιοχή της Διασποράς στην Κυλλήνη. Σήμερα, 20/12/2023, το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε ότι έγινε η ταυτοποίηση και διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τον Άντζελο Αβντίου, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις Αρμόδιες Αρχές.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Άντζελο Αβντίου, 29 ετών, εξαφανίστηκε στις 29/10/2023 από την περιοχή του Βαρθολομιού Ηλείας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Άντζελο Αβντίου στις 31/10/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Άντζελο Αβντίου που έχασε άδικα έναν δικό της άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Παρακαλείσθε για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της εξαφάνισης.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού».

