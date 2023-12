Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: Σύλληψη 47χρονου για ασέλγεια σε κόρη φίλης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πόσα χρόνια και πως φέρεται να προέβαινε στις πράξεις που του αποδίδονται ο 47χρονος.

-

Να εντοπίσουν και να συλλάβουν 47χρονο αλλοδαπό, κατηγορούμενο για βιασμό ανήλικου κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση, συμπληρώσαντος και μη τα 14 έτη, από πρόσωπο που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους του, κατάφεραν, σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος, βραδινές ώρες της Τρίτης, αστυνομικοί Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Ο 47χρονος κατηγορείται ότι τουλάχιστον από το 2017, έχοντας την επίβλεψη ανήλικης, διατηρώντας φιλική σχέση με τη μητέρα της, προέβαινε στα συγκεκριμένα αδικήματα σε βάρος του κοριτσιού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Αστυνομικοί μετέφεραν παιδί στο νοσοκομείο με περιπολικό (βίντεο)

Καταδίωξη - Κηδεία αστυνομικού: Θρήνος για τον ένστολο (εικόνες)

Υπουργικό Συμβούλιο - Μητσοτάκης: Τα μη κρατικά Πανεπιστήμια θα ωφελήσουν και τις ελληνικές οικογένειες