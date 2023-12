Αθλητικά

Ντάνι Άλβες - Βιασμός: Η ώρα της Δικαιοσύνης για την καταγγελία

Η δίκη του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, Ντάνι Άλβες, ο οποίος κατηγορείται από νεαρή γυναίκα ότι τη βίασε σε νυχτερινό κέντρο τον Δεκέμβριο του 2022, θα γίνει στις 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (20/12) το δικαστήριο της Βαρκελώνης, όπου και θα λάβει χώρα η διαδικασία.

Ο 40χρονος πρώην παίκτης των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος έχει φορέσει 126 φορές τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας, βρίσκεται υπό κράτηση από τον Ιανουάριο του 2023 σε φυλακή κοντά στη Βαρκελώνη. Η εισαγγελία ζήτησε να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης εννέα ετών.

