Ολυμπιακός: Ο Κούγιας αναλαμβάνει νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ

Παράλληλα θα εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό στο συμβούλιο της Σούπερ Λίγκας με την ιδιότητα του αντιπροέδρου.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος θα εκπροσωπεί εφεξής την πειραϊκή ομάδα.

Σύμφωνα με την κοινοποίηση των «ερυθρόλευκων», ο γνωστός δικηγόρος (ποινικολόγος) αναλαμβάνει τη θέση του νομικού συμβούλου στην ΠΑΕ. Επίσης, θα εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό στο συμβούλιο της Σούπερ Λίγκας με την ιδιότητα του αντιπροέδρου.

Η επικείμενη συνεργασία των δύο πλευρών είχε διαφανεί από την Δευτέρα (18/12), όταν ο κ. Κούγιας βρέθηκε στο γήπεδο των Σερρών για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση πρωταθλήματος του Πανσερραϊκού με τον πειραϊκό σύλλογο.

