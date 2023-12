Κόσμος

Γάζα – ΟΗΕ: 12000 άνθρωποι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο

«Χιλιάδες άνθρωποι στοιχίζονται μπροστά σε κέντρα διανομής βοήθειας, αναζητώντας τροφή, νερό, στέγη και προστασία», αναφέρει ο ΟΗΕ.

Η επαρχία της Ράφα έχει μετατραπεί στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, με εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένους να συνωστίζονται σε ασφυκτικά γεμάτους χώρους, ζώντας σε φρικτές συνθήκες διαβίωσης, ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Η μεγάλη πλειονότητα των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Στο νότιο άκρο της περιοχής, η Ράφα, στα κλειστά για τους κατοίκους σύνορα με την Αίγυπτο, έχει μετατραπεί σε γιγαντιαίο καταυλισμό εκτοπισμένων, με προχειροφτιαγμένες σκηνές.

«Η πληθυσμιακή πυκνότητα εκτιμάται ότι ξεπερνά πλέον τους 12.000 ανθρώπους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, τετραπλάσια αύξηση [σε σχέση με την περίοδο] πριν από την κλιμάκωση», ανέφερε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

«Χιλιάδες άνθρωποι στοιχίζονται μπροστά σε κέντρα διανομής βοήθειας, αναζητώντας τροφή, νερό, στέγη και προστασία, ενώ δεν υπάρχουν αποχωρητήρια και επαρκείς εγκαταστάσεις νερού και αποχέτευσης σε άτυπες εγκαταστάσεις εκτοπισμένων και σε αυτοσχέδια καταφύγια», πρόσθεσε.

Πηγή: Al Jazzera - ΑΠΕ





