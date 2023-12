Πολιτική

Χαρδαλιάς: Ορκίστηκε ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής (εικόνες)

Ποιοι έδωσαν το "παρών" στην ορκωμοσία. Γιατί επέλεξε το Λαύριο για την τελετή.

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης η ορκωμοσία του νέου Περιφερειάρχη Αττικης Νίκου Χαρδαλιά αλλά και του νέου περιφερειακού συμβουλίου, στο Λαύριο και συγκεκριμένα στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο.

Το «παρών» έδωσαν μέλη της Κυβέρνησης, βουλευτές, δήμαρχοι της Αττικής, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, της στρατιωτικής ηγεσίας και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και εκπρόσωποι της Εκκλησίας και ειδικότερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, μεταξύ άλλων περιέγραψε τον νέο τρόπο λειτουργίας της περιφέρειας Αττικης ενώ ειπε χαρακτηριστικά "Το στρατηγικό μας όραμα είναι ξεκάθαρο. Μητροπολιτική Αττική! Μια Αττική Ασφαλής, Ανθρώπινη, Βιώσιμη".

Ο νέος περιφερειάρχης, δε επέλεξε τυχαία το Λαύριο καθώς θέλει να τονίσει ότι σε αυτές τις περιοχές που έχουν ανάγκη σε βασικά έργα υποδομής θα δοθεί και προτεραιότητα.

