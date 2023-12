Life

Τηλεθέαση: Πρωτιά και ρεκόρ για την prime & late prime time του ΑΝΤ1

Η prime και late prime επιλογές του ΑΝΤ1, κέρδισαν τους τηλεθεατές.

Ημέρα πρωτιάς και ρεκόρ ήταν η χθεσινή (Τρίτη 19 Δεκεμβρίου) για την prime time του ΑΝΤ1, καθώς το κανάλι με το πρόγραμμά του καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό.

Σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις , η prime & late prime time ΑΝΤ1 ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στο δυναμικό κοινό 18-54, όπου υπερίσχυσε του ανταγωνισμού με 19,3%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 5,8 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, ο ΑΝΤ1 ήταν πρώτος και στο σύνολο ημέρας με 16,2%.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, «Η Μάγισσα» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με 20,1% και 2,1 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Στους άνδρες σε επιμέρους κοινό, η σειρά χτύπησε κόκκινο με ποσοστό 34,4%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 23%.

«Η Μάγισσα» καθήλωσε με την πλοκή της περίπου 1.670.000 στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.



Στον ΑΝΤ1, παρέμειναν χθες οι τηλεθεατές για να παρακολουθήσουν και τους «Παγιδευμένους», που όχι μόνο ήταν πρώτοι, αλλά κατέγραψαν και την υψηλότερη επίδοσή τους από την αρχή της φετινής σεζόν.

Η σειρά ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής της, σημειώνοντας 16,3% και τερματίζοντας 4 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό. Οι γυναίκες τής έδωσαν ποσοστό μέχρι και 34,3%, ενώ το ποσοστό τηλεθέασης στους άνδρες έφτασε το 23%.

Τους «Παγιδευμένους» παρακολούθησαν περίπου 1.090.700 στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν ο ισχυρότερος παίκτης της late prime time με πρωτιά, αλλά και επίδοση ρεκόρ για τη φετινή σεζόν. Το «The 2night show» ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών με 24,9% και 15,2 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό, στο δυναμικό κοινό 18-54, αλλά και στο σύνολο κοινού με 23,7% και 12,9 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Το πιο πιστό κοινό του ήταν οι γυναίκες με υψηλά ποσοστά που έφτασαν μέχρι και το 36,4%, με την ξεχωριστή παρέα του, όμως, ξενύχτησαν και οι άνδρες όπου σε επιμέρους κοινό το ποσοστό τηλεθέασης άγγιξε το 30,2%.

Το «The2night show»παρακολούθησαν περίπου 1.000.000 στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.

