Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Δεκεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

-

Σήμερα Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Θεμιστοκλέους, Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται:

Θεμιστοκλής,

Θέμης,

Θεμιστοκλεία,

Θεμίστω

Θέμις, Θέμιδα

Ιουλία, Ιουλιανή,

Ιουλίτσα,

Γιουλία,

Γιούλα,

Γιουλίτσα,

Τζούλια,

Γιούλη,

Ιούλιος

Η Ανατολή ήλιου είναι στις 07:37, η Δύση ήλιου στις 17:08 και η Σελήνη είναι 9,1 ημερών.

Ο βίιος του Άγιου Θεμιστοκλή

Ο άγιος Θεμιστοκλής καταγόταν από τα Μύρα της Λυκίας και έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου. Ήταν βοσκός στο επάγγελμα. Την εποχή εκείνη ο Ασκληπιός, ο διοικητής της Λυκίας, ξεκίνησε διωγμό κατά των χριστιανών και ο στόχος του ήταν να συλλάβει τον άγιο μάρτυρα Διοσκουρίδη. Ο Διοσκουρίδης όμως κατέφυγε στο όρος όπου έβοσκε ο Θεμιστοκλής τα πρόβατά του. Οι άνθρωποι του διοικητή κίνησαν και αυτοί προς το όρος όπου και συνάντησαν τον Θεμιστοκλή. Όταν ερωτήθηκε για την πίστη του δεν δίστασε ούτε στιγμή να ομολογήσει τον έναν και μοναδικό Θεό. Οι στρατιώτες ακούγοντας την ομολογία αυτή της πίστης του τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Ασκληπιό. Παρ` όλες τις απειλές που δέχθηκε ο άγιος έμεινε ακλόνητος στην πίστη του. Αυτό εξόργισε τον Ασκληπιό και διέταξε τον βασανισμό του. Ο άγιος Θεμιστοκλής παρέδωσε το πνεύμα του κατά την διάρκεια του μαρτυρίου.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Rapid test την Πέμπτη σε 180 σημεία

Αθωώνεται για φόνο που δεν είχε κάνει, μετά από 48 χρόνια στη φυλακή

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη