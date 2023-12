Κοινωνία

Κίνηση - κακοκαιρία: “Έμφραγμα” στους δρόμους της Αττικής

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, μετά τη νυχτερινή βροχόπτωση.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής καθώς η έντονη βροχόπτωση το βράδυ προκάλεσε προβλήματα.

Ειδικότερα αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά καθώς τα ξημερώματα είχαν συσσωρευτεί νερά λόγω της βροχόπτωσης και τα οχήματα κινούνταν με δυσκολία. Πλέον, σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία, το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων έχει απομακρυνθεί αλλά ακόμα παρατηρείται κίνηση στο σημείο.

Παράλληλα σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά καθώς λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αυτοκίνητο, έκλεισαν προσωρινά δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ύψος του Κόκκινου Μύλου. Ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

