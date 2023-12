Αθλητικά

Οπαδική βία – Θεσσαλονίκη: Δικογραφία κατά 13 ατόμων για επεισόδια

Δικογραφία σε βάρος συλληφθέντων για επεισόδια στο "Κλεάνθης Βικελίδης" σχηματίστηκε από τις Αρχές.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δεκατριών ατόμων για αδικήματα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που έγινε τον Ιανουάριο του 2023 στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» στην περιοχή Χαριλάου.

Συγκεκριμένα μετά από έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δεκατριών ατόμων, ηλικίας 19 έως 36 ετών, καθώς κατείχαν και ενεργοποίησαν πυροτεχνικές κατασκευές (ναυτικούς πυρσούς).

Τέσσερις άνδρες από τους δεκατρείς μπήκαν μάλιστα στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

