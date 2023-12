Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ – Γάζα: Εκτός λειτουργίας όλα τα νοσοκομεία στα βόρεια

Κανένα νοσοκομείο στη Γάζα δεν είναι πλέον λειτουργικό στη Γάζα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε σήμερα ότι στη Βόρεια Γάζα δεν έμεινε κανένα λειτουργικό νοσοκομείο λόγω έλλειψης καυσίμων, προσωπικού και προμηθειών.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουν απομείνει λειτουργικά νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Πεέπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη Γάζα, σε δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιερουσαλήμ.

«Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ήταν το τελευταίο αλλά τώρα είναι λειτουργικό στον ελάχιστο βαθμό».

