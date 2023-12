Life

“Ο πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Μια ξαφνική βλάβη του φούρνου της Σοφίας θα φέρει στην επιφάνεια τις υποψίες του Κοσμά για τη Σοφία και τον Νώντα.

Έχεις ζήσει τη ζωή σου όπως πραγματικά θα ήθελες; Έχεις πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά σου; Βάζεις σε προτεραιότητα τα «πρέπει» ή τα «θέλω»; Ποια είναι τελικά τα σημαντικά και ποια τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή; «O Πρώτος από εμάς» έρχεται για να μας κάνει να αναρωτηθούμε για όλα τα παραπάνω.

ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:30

Ο ΚΟΣΜΑΣ ΥΠΟΨΙΑΖΕΤΑΙ ΠΩΣ Η ΣΟΦΙΑ ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΩΝΤΑ.

ΘΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;

Sneak preview του 27ου επεισοδίου:

Μια ξαφνική βλάβη του φούρνου της Σοφίας θα φέρει στην επιφάνεια τις υποψίες του Κοσμά για τη Σοφία και τον Νώντα. Θα του αποκαλύψει η Σοφία την αλήθεια;

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Ο Άλκης και η Κάτια παίρνουν τη μεγάλη απόφαση να πουν την αλήθεια στον Έβαν. Η ξαφνική αδιαθεσία του Άλκη θα πυροδοτήσει μια νέα σειρά εξετάσεων, που ο Άλκης περιμένει με ανυπομονησία. Κι ενώ η Έλσα προσπαθεί να ξεγλιστρήσει από την αμήχανη συνάντηση με τον Μάριο, ο Νικόλας πέφτει με τα μούτρα στη Χαρά. Η Χριστίνα και ο Φίλιππος έρχονται ακόμη πιο κοντά, όσο ο Έβαν και η Κάτια μοιάζουν να απομακρύνονται επικίνδυνα. Το πάρτι στο σπίτι της Σοφίας, για να γιορτάσουν το δίπλωμα οδήγησης και την αρχή της επιχείρησής της, είναι έτοιμο και η παρέα αρχίζει να μαζεύεται. Ο Άλκης, όμως, ανυπόμονος στο γραφείο της Αθηνάς, περιμένει να ακούσει τα νέα που θα καθορίσουν τη ζωή του…

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

