Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικός: έ(Χ)ασαν και οι δυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα στο μηδέν έμεινα στην αναμέτρηση των «Ζωσιμάδων», με συνέπεια οι δυο ομάδες να παραμείνουν κολλημένες στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα.

-

Χωρίς γκολ και κατ΄ επέκταση χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση των «Ζωσιμάδων» ανάμεσα σε ΠΑΣ Γιάννινα και Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής και στο ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του «Άγιαξ της Ηπείρου».

Η «λευκή ισοπαλία» στο ντέρμπι της δυτικής Ελλάδας δεν εξυπηρέτησε κανέναν από τους αντίπαλους, αφού παρέμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις της κατάταξης: η ομάδα της Ηπείρου ουραγός με 9 βαθμούς και το συγκρότημα του Αγρινίου 13ο με 11 πόντους.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές συγκινήσεις. Στο 13΄ ο Ροσέρο έδωσε στον Τζίμα, ο οποίος μπήκε από δεξιά στην περιοχή και σούταρε αλλά ο Καπίνο επενέβη αποτελεσματικά, ενώ στο 21΄ ο Έλληνας τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων αντέδρασε επίσης εξαιρετικά στο σουτ του Μπάλαν.

Από την πλευρά τους τα «Καναρίνια» είχαν μια καλή στιγμή στο 33΄, όταν ο Σόρια έδιωξε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Μπρ. Ντουάρτε. Σε ανάλογο τέμπο κινήθηκε και το δεύτερο μισό, με τον Παναιτωλικό να χάνει στο 60΄ πολύ μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Μπρ. Ντουάρτε σούταρε από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και άλλαξε πορεία πηγαίνοντας προς τα δίχτυα, αλλά ο Κλέιμαν έκανε πολύ μεγάλη επέμβαση αποκρούοντας με το ένα χέρι.

Στο 68΄ ακυρώθηκε γκολ του Μπάλαν για οφάιντ του Παμλίδη που του είχε δώσει την μπάλα και στο 82΄ αποβλήθηκε ο Μαυρίας με δύο κίτρινες κάρτες, έχοντας μπει αλλαγή στο παιχνίδι στο 70΄!

Με παίκτη περισσότερο πλέον, οι γηπεδούχοι πίεσαν πολύ για το γκολ της νίκης και στο 90΄+1 ο Καπίνο έκανε απίθανη απόκρουση πετώντας κόρνερ την μπάλα σε σουτ του Ροσέρο.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης

Κόκκινη: 82΄ Μαυρίας (2η κίτρινη)

Κίτρινες: Ροσέρο, Τσαούσης - Μπαλντασάρα, Μπρ. Ντουάρτε, Μαυρίας

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κλέιμαν, Σόρια, Εραμούσπε, Παντελάκης, Τσαούσης (76΄ Κιάκος), Καραχάλιος, Γκίνο (90΄ Ριένστρα), Παμλίδης, Ροσέρο, Τζίμας (64΄ Μπατίστ), Μπάλαν (76΄ Κόντε)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Μλάντεν (70΄ Σεγκέλια), Φρ. Ντουάρτε (70΄ Μαυρίας), Μάλης, Τορεχόν, Χατζηθεοδωρίδης, Μπαλντασάρα (75΄ Πέρες), Χουάνπι (90΄ Τσιγγάρας), Λιάβας, Πέδρο (75΄ Καρέλης), Αλ. Ντουάρτε

Ειδήσεις σήμερα:

Ετήσια φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε 100000 ευρώ

Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση για την πληρωμή τους - Η νέα διορία

Αθωώθηκε για φόνο μετά από 48 χρόνια στη φυλακή!