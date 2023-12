Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: Σημαντική αύξηση των θανάτων και των κρουσμάτων

Δείτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν θανάτους, κρούσματα, διασωληνωμένους και εισαγωγές σε νοσοκομεία.

Σημαντική αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος (SARS-CoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός -RSV), σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 11-17 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα για τον SARS-CoV2 καταγράφεται αύξηση σε όλους τους δείκτες. Ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία παρουσίασε αύξηση 45% και καταγράφηκαν 60 θάνατοι. Επίσης, στη χώρα μας ανιχνεύθηκαν 101 στελέχη JN.1 -υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 που αναγνωρίστηκε από τον ΠΟΥ ως υπο-παραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος. Αύξηση καταγράφει και η γρίπη με 4 νέα σοβαρά κρούσματα και 1 θάνατο την τελευταία εβδομάδα, όπως σημαντική αύξηση παρατηρείται και για τον RSV.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19: Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών (n=1.373) παρουσίασε αύξηση 45% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=1.349).

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=26) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=22) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=44). Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 62.

Καταγράφηκαν 60 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 86,5 έτη (εύρος 57-98 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=44) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=158).

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (39%) ακολουθούμενη από την XBB.1.5 (30%) και την ΒΑ.2.86 (20%).

Στη χώρα μας έχουν συνολικά ανιχνευτεί 101 στελέχη JN.1 (υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 που από 19/12 αναγνωρίστηκε ως υπο-παραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος), με ημερομηνία λήψης δείγματος από 3/10 έως 3/12. Ο πρόσθετος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από την JN.1 αξιολογείται διεθνώς επί του παρόντος ως χαμηλός.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 8 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC).

Καταγράφηκαν 4 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκε 1 νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης νοσηλεύτηκαν 18 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 5 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν καταγραφεί από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 50/2023, 57 (95%) δείγματα τύπου Α και 2 (3%) τύπου Β. Από τα 57 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 15 (26%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 42 (74%) στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου): Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Σε non-sentinel νοσοκομειακά δείγματα εμφανίζεται σημαντική αύξηση της θετικότητας RSV.

