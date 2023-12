Κόσμος

10 νεκροί στην επίθεση της Πράγας - Βαρύ πένθος για την Τσεχία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με κάθε τρόπο εγκατέλειπαν το κτήριο φοιτητές, καθηγητές και άλλοι εργαζόμενοι. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό συνεργών.

-

10 νεκροί και 30 τραυματίες είναι, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ελεύθερου σκοπευτή στο κέντρο της Πράγας την Πέμπτη το απόγευμα, με στόχο εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Καρόλου.

Ο Πετρ Φιάλα, πρωθυπουργός της χώρας, επιστρέφει εσπευσμένα στην Πράγα από το εξωτερικό όπου βρισκόταν.

Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί.

Μάρτυρες κάνουν λόγο για φοιτητές που δεν συμμετείχαν στην εκκένωση που διατάχθηκε, με αποτέλεσμα να παραμένουν ακόμα κλειδωμένοι στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου.

Το γύρο του κόσμου κάνει ανατριχιαστική φωτογραφία με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που προσπαθούν να απομακρυνθούν από την περιοχή του κινδύνου με οποιονδήποτε τρόπο, και τελικά ισορροπούν πάνω στα εξωτερικά ικριώματα (!) του πανύψηλου διατηρητέου κτηρίου, διακινδυνεύοντας να πέσουν άθελά τους ανά πάσα στιγμή στο κενό από μεγάλο ύψος.

Students hiding on ledge during mass shooting at Charles University in Prague pic.twitter.com/2LqVA2gm2M — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Οι πυροβολισμοί στόχευσαν προς το κτήριο του Πανεπιστημίου όπου στεγάζονται η Φιλοσοφική Σχολή και η Σχολή Καλών Τεχνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ετήσια φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε 100000 ευρώ

Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση για την πληρωμή τους - Η νέα διορία

Αθωώθηκε για φόνο μετά από 48 χρόνια στη φυλακή!