Φυλακές Κορυδαλλού - Ναρκωτικά: Τα ευρήματα της εφόδου της ΕΛΑΣ (εικόνες)

Ξαφνικός έλεγχος των αστυνομικών στο Κατάστημα Κράτησης. Τι εντόπισαν οι αρχές στα κελιά παραβατικών κρατουμένων.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πραγματοποίησε σήμερα τα ξημερώματα ειδική επιχειρησιακή δράση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ομάδων της ΟΠΚΕ καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε 39 κελιά, όπου εντοπίστηκαν 3 έγκλειστοι να κατέχουν ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που υπάγονται στο νόμο για τα όπλα.

Ειδικότερα, 28χρονος κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με 7,2 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ 53χρονος και 29χρονος, κατελήφθησαν να κατέχουν τρία αυτοσχέδια μαχαίρια, μήκους 18 και 16 εκατοστών.

Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα με τα παρελκόμενά τους (hands free, φορτιστές).

Σε βάρος των παραπάνω σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

