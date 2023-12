Αθλητικά

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης: Απόδραση… από το Γεντί Κουλέ

Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν άκρως αποτελεσματικός, εκμεταλλεύτηκε την αγωνιστική κρίση που περνά ο ΟΦΗ και με τα γκολ των Μιριτέλο (37΄) και Κρεσπί (55΄ πέναλτι) πήρε μεγάλο «διπλό» στο «Θόδωρος Βαρδινογιάννης» με 2-0, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League.

Η χρονιά έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο για τους Αρκάδες, που συνήλθαν άμεσα μετά το «βαρύ» 1-4 από τον ΠΑΟΚ και με την 6η τους νίκη στο πρωτάθλημα εδραιώθηκαν στην εξάδα!

Από την άλλη, ο ΟΦΗ έμεινε χωρίς «τρίποντο» για 8η συνεχόμενη αγωνιστική, μετρώντας 5 ήττες και 3 ήττες. Τελευταία φορά που η ομάδα του Πέπ Μελ (σ.σ. δεύτερη ήττα από τότε που ανέλαβε σε ισάριθμα ματς, μετά το 1-0 από την Άρη) πανηγύρισε ήταν στις 2 Οκτωβρίου με το εντός έδρας 2-0 επί της ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος στο πρώτο 45λεπτο, προσπάθησε κυρίως με μακρινά σουτ ν΄ απειλήσει την εστία του Γραμματικάκη, ωστόσο, όχι μόνο δεν μπήκε με προβάδισμα στ΄ αποδυτήρια, αλλά ήταν η ομάδα που βρέθηκε πίσω στο σκορ στη μοναδική αξιόλογη επιθετική προσπάθεια των παικτών του Αστέρα στο 37ο λεπτό.

Μετά από βαθιά μπαλιά του Γκος, ο Καλτσάς έφυγε από ελεγχόμενη θέση οφσάιντ, γύρισε τη μπάλα στην περιοχή όπου ο Μιριτέλο άνοιξε το σκορ για τους Αρκάδες. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR κι όπως διαπιστώθηκε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός καλυπτόταν οριακά πριν δώσει την ασίστ στον Αργεντινό.

Πριν το 0-1 οι Κρήτες είχαν, σουτ του Μοσκέρα στο 17΄ άουτ, το ίδιο συνέβη και μετά την προσπάθεια του Φελίπε στο 21΄, στο 25΄ η κεφαλιά του τελευταίου έφυγε εκτός εστίας, δε βρήκε στόχο στο 27΄ το σουτ του Λάρσον, ενώ στο 34΄ η κεφαλιά του Τοράλ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το γκολ του Μιριτέλο έδωσε μεγάλη ψυχολογική ώθηση στο συγκρότημα του Μίλαν Ράσταβατς, που μπήκε δυνατά στο β΄ μέρος κι αφού στο 48΄ απείλησε με την κεφαλιά του Κρεσπί, στο 55΄ ήρθε το 2-0.

Ο Καλτσάς ανατράπηκε στην περιοχή από τον Καρώ κι ο Ματσούκας υπέδειξε το πέναλτι. Ο Κρεσπί αυτή την φορά ήταν εύστοχος και με τον τρόπο αυτό η πελοποννησιακή ομάδα έβαλε τις βάσεις για το «τρίποντο».

Το δεύτερο γκολ αποδιοργάνωσε πλήρως τους γηπεδούχους, που όχι μόνο δεν κατάφεραν ν΄ αντιδράσουν, αλλά κινδύνευσαν και με τρίτο γκολ από το σουτ του Σίτο στο 83΄ που εξουδετέρωσε σωτήρια ο Γραμματικάκης.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας

Κίτρινες: Αμπαντά, Μαρινάκης - Κρεσπί

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν, Λάρσον (60΄ Μαρινάκης), Βούρος, Καρώ (67΄ Λαμπρόπουλος), Θοράρινσον (72΄ Ριέρα), Τοράλ, Γκαγέγκος, Αμπαντά, Νέιρα, Μοσκέρα (60΄ Μπάκιτς), Φελίπε

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Γραμματικάκης, Γκαρσία, Καστάνιο, Ζουκάνοβιτς, Χουχούμης, Γκος (62΄ Αλάγκμπε), Μουνάφο (87΄ Βαλιέντε), Κρεσπί (75΄ Σίτο), Καλτσάς (87΄ Καρμόνα), Ζουγλής (75΄ Ντιαρά), Μιριτέλο

