Κηφισιά – ΠΑΟΚ: Απολαυστικός Δικέφαλος… καθάρισε με εξάσφαιρο

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, ήταν «υπερηχητικός» και σκόρπισε… στους έξι ανέμους τους γηπεδούχους, παρά τις σημαντικές απουσίες του.

Παραδίδοντας «μαθήματα ποδοσφαίρου», παρά τις σημαντικές απουσίες του (Ζίφκοβιτς, Τάϊσον), ο ΠΑΟΚ έκανε «πάρτι» στην Καισαριανή απέναντι στην Κηφισιά την οποία «σκόρπισε» στους... «έξι ανέμους» και με το εμφατικό 6-0 έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο το 2023, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία της Super League μετά από 15 αγωνιστικές.

Πριν συμπληρωθούν 35 λεπτά στην αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ είχε «καθαρίσει» με το δεύτερο σερί εκτός έδρας «τρίποντό» του (προηγήθηκε το 4-1 επί του Αστέρα Τρίπολης) κι έκτο διαδοχικό στο πρωτάθλημα, χάρις στα γκολ των Κωνσταντέλια (13΄), Μπράντον (28΄) και Ντεσπόντοφ (34΄). Στο 52΄ ο Μουργκ ανέβασε κι άλλο το δείκτη του σκορ, ενώ στο 72΄ ο Οζντόεφ «έγραψε» το 5-0. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Τσιγγάρας στο 82΄.

Το ματς δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική, καθώς από το ξεκίνημά του οι φιλοξενούμενοι έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο. Απείλησαν για πρώτη φορά στο 7΄ με τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος έφυγε στην... πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς, μπήκε στην περιοχή αλλά πριν πλασάρει πρόλαβε ο Μποτία κι απομάκρυνε τη μπάλα.

Η ανωτερότητα του «Δικεφάλου» του Βορρά καρποφόρησε στο 13΄, με το εξαιρετικό γκολ του Κωνσταντέλια, μετά την άψογη συνεργασία των Κεϊτέ-Μουργκ και την ασίστ του Αυστριακού στο νεαρό διεθνή επιθετικό (η μπάλα βρήκε στον Βαφέα κι άλλαξε πορεία).

Το γρήγορο γκολ του Κωνσταντέλια αφύπνησε τους γηπεδούχους, που έχασαν απίστευτη ευκαιρία στο 17΄ με τον Οζέγκοβιτς, ο οποίος μετά από ασίστ του Μασούρα κατάφερε ν΄ αστοχήσει σχεδόν σε άδεια εστία! Δύο λεπτά μετά η Κηφισιά απείλησε ξανά με το σουτ του Λαντρ μέσα από την περιοχή να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ.

Η «σεμνή τελετή» στο «Μιχάλης Κρητικόπουλος» ουσιαστικά τελείωσε στο 28΄, με το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, που όπως και το πρώτο ήταν «προϊόν» της ποιότητας που διαθέτει η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ντεσπόντοφ απέφυγε δύο παίκτες της Κηφισιάς στη μεσαία γραμμή και με αριστουργηματική ασίστ έδωσε τη δυνατότητα στον Μπράντον Τόμας να μπει στην περιοχή και με αριστερό σουτ να «γράψει» το 2-0.

Οι θεσσαλονικείς έκαναν... πάρτι στον αγωνιστικό χώρο κι αφού στο 33΄ ο Αναγνωστόπουλος βγήκε νικητής στο τετ-α-τετ με με τον Ντεσπόντοφ, ένα λεπτό μετά ο Βούλγαρος κατάφερε από κοντά να σκοράρει (3-0).

Το ματς στη συνέχεια απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην «κατεβάζουν ταχύτητα» και σκοράρουν με χαρακτηριστική άνεση ό,τι ώρα επιθυμούσαν.

Όπως έκαναν για 4η φορά στο 52΄ με τον Μουργκ, μετά από άλλη μία άριστα δομημένη αντεπίθεση που έβγαλαν, με τελικό αποδέκτη τον Αυστριακό επιθετικό που με τη σειρά του απλά έπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 71΄... χάθηκε η μπάλα, με τελικό αποδέκτη τον Σοάρες, το σουτ του οποίου σταμάτησε στο δοκάρι αφού απέκρουσε όσο χρειαζόταν ο Αναγνωστόπουλος. Μετά την εκτέλεσή του από τον Ντεσπόντοφ, ο Οζντόεφ με κεφαλιά «έγραψε» το 5-0, ενώ στο 82΄ ο Τσιγγάρας έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» δίνοντας τέλος στο... «μαρτύριο» της Κηφισιάς.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

Κίτρινες: Τετέι

ΚΗΦΙΣΙΑ (Ντέιβιντ Νίλσεν): Αναγνωστόπουλος, Μασούρας, Μποτία, Λαντρ, Αγκμπενιένου (61΄ Γκόμπελιτς), Κωνσταντακόπουλος (60΄ Πρίτσας - 85΄ Πέιος), Βαφέας, Παπασάββας, Ματέους Σάντος (82΄ Ίλιεφ), Οζέγκοβιτς, Τετέι (61΄ Μπιφουμά)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Τροστ, Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Σοάρες (74΄ Μπαμπά), Οζντόεφ (74΄ Μάρκος Αντόνιο), Μεϊτέ (74΄ Τσιγγάρας), Ντεσπόντοφ, Μουργκ (76΄ Τζίμας), Κωνσταντέλιας, Μπράντον Τόμας (74΄ Σαμάτα)

