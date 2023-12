Οικονομία

Γιορτινά ψώνια - ΕΕΚΕ: Προσοχή στις παραπλανήσεις των επιτήδειων

Πώς κάποιοι έμποροι αλλοιώνουν τις διαφημιστικές ενδείξεις γεννώντας την ψευδή εντύπωsη πως παρέχουν έκπτωση.

Πληθώρα ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιεί ενόψει των εορτών νέες πρακτικές παραπλάνησης των καταναλωτών παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

Έτσι τουλάχιστον προειδοποιεί η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η οποία σε σχετική της ανακοίνωση, αναφέρει:

Μία από τις πρακτικές αυτές είναι η χρήση της προτεινόμενης λιανικής τιμής (Π.Λ.Τ.) σε ιστοσελίδες προμηθευτών χρησιμοποιώντας την παραπλανητικά ως αρχική τιμή και δημιουργώντας ψευδώς την αντίληψη ότι επρόκειτο για έκπτωση.

Σχετική επιστολή εστάλη στην Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό πως:

Οι έμποροι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτεινόμενη λιανική τιμή ως τιμή αναφοράς για την ανακοίνωση μείωσης τιμής. Η τιμή αναφοράς πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριάντα (30) ημερών.

Περαιτέρω οι έμποροι μπορούν να κάνουν αναφορά στην προτεινόμενη λιανική τιμή στο πλαίσιο σύγκρισης τιμών, αλλά δεν μπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι πρόκειται για μείωση τιμής, για παράδειγμα, τοποθετώντας την τιμή δίπλα ή κάτω από διαγραμμένη τιμή καταλόγου. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα δημιουργείται σύγχυση μεταξύ της σύγκρισης τιμών και της μείωσης τιμής.

