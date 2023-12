Κόσμος

Bόρεια Θάλασσα: Θρίλερ με κρουαζιερόπλοιο εν μέσω καταιγίδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυνάμεις τεσσάρων χωρών βρίσκονται επί ποδός για το κρουζιερόπλοιο.

-

Το κρουαζιερόπλοιο Maud αντιμετώπισε απόψε απώλεια ηλεκτρικής ισχύος εν μέσω καταιγίδας στη Βόρεια Θάλασσα, καθώς ταξίδευε από τη Νορβηγία προς την Αγγλία, ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας.

Οι 266 επιβάτες και τα 131 μέλη του πληρώματος του νορβηγικού κρουαζιερόπλοιου είναι ασφαλείς, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

Όπως μεταδίδουν ο τηλεοπτικός σταθμός TV2 στη Δανία και η νορβηγική εφημερίδα VG, εξαιτίας θαλασσοταραχής έσπασαν τζάμια στη γέφυρα του πλοίου και προκλήθηκε προσωρινό μπλακάουτ.

Η κατάσταση του κρουαζιερόπλοιου παρακολουθείται προσεκτικά από τις αρχές της Δανίας, της Νορβηγίας, της Αγγλίας και της Γερμανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

Αττικόν: Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη νέα ΜΑΦ

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα: Τοπικές βροχές την Παρασκευή