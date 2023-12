Παράξενα

Βόλος: Μήνυσε τον γείτονα που της τράβηξε την…κουβέρτα

Μήνυση στον γείτονά της έκανε μία γυναίκα, μετά από μεταξύ τους περιστατικό.

Δεν επηρεάστηκαν δυο γείτονες που έχουν συγκρουσιακές σχέσεις, από το πνεύμα των Χριστουγέννων και οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια για κατάθεση μηνύσεων.

Ιδιοκτήτρια διαμερίσματος τετάρτου ορόφου, στο κέντρο του Βόλου, που έχει διαφορές με τον 57χρονο αλλοδαπό γείτονά της, που μένει στον κάτω όροφο, αποφάσισε να τινάξει την κουβέρτα της και εκείνος την τράβηξε με αποτέλεσμα εκείνη να δηλώσει σε μήνυσή της, πως θα έχανε την ισορροπία της και θα έπεφτε στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το μεσημέρι και σύμφωνα με την μήνυση όταν εκείνη φώναξε και του είπε πως θα την σκοτώσει με το τράβηγμα της κουβέρτας, εκείνος την εξύβρισε.

Μάλιστα η παθούσα ανέφερε πως της τράβηξε την κουβέρτα δύο φορές.

Ο 57χρονος συνελήφθη για απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση και χθες που οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

