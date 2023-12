Αθλητικά

Μπακς: Έκτη συνεχόμενη νίκη με Αντετοκούνμπο κορυφαίο παίκτη

Ακόμα μία μαγική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αγώνα των Μπακς με τους Μάτζικ.

Την έκτη διαδοχική τους νίκη σημείωσαν οι Μπακς, που επικράτησαν των Μάτζικ στο Μιλγουόκι με 118-114. Έτσι τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 21-7 και παραμένουν στη δεύτερη θέση της Ανατολικής περιφέρειας πίσω μόνο από τους Σέλτικς (21-6). Αντίθετα για το Ορλάντο ήταν η τέταρτη διαδοχική ήττα και με ρεκόρ 16-11 καταλαμβάνει την τέταρτη θέση της Ανατολής.

Κορυφαίος των νικητών ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 37 πόντους (11/22 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 15/19 βολές), 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ και 5 λάθη σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε 24 πόντους και 8 ασίστ ενώ από 14 πόντους σημείωσαν οι Κρις Μίντλετον και Μπρουκ Λόπεζ.

Για τους Μάτζικ ο Φρανζ Βάγκνερ είχε 29 πόντους, ο Πάολο Μπανκέρο 23 πόντους και ο Μο Βάγκνερ 21 πόντους.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Νικς σε δύο αγώνες στην Νέα Υόρκη. Ο πρώτος θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου (23/12) στις 19:30 και ο δεύτερος τα Χριστούγεννα στις 19:00.

Στους σημερινούς αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Ντιτρόιτ-Γιούτα 111-119

Κλίβελαντ-Νέα Ορλεάνη 104-123

Μέμφις-Ιντιάνα 116-103

Οκλαχόμα Σίτι-Κλίπερς 134-115

Σικάγο-Σαν Αντόνιο 114-95

Μιλγουόκι-Ορλάντο 118-114

Μινεσότα-Λέικερς 118-111

Πόρτλαντ-Ουάσινγκτον 117-118

