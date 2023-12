Κόσμος

Μακελειό στην Πράγα: Ημέρα πένθους το Σάββατο στην Τσεχία

Πρόκειται για τη χειρότερη μαζική δολοφονία που έχει σημειωθεί στην Τσεχία από το 1993

Η Τσεχική Δημοκρατία κήρυξε ημέρα πένθους μετά το μακελειό, στο πανεπιστήμιο της Πράγας, όπου ο 24χρονος φοιτητής Ντέιβιντ Κόζακ, άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας 14 άτομα και τραυματίζοντας άλλα 25, ενώ νωρίτερα είχε δολοφονήσει τον πατέρα του.

Ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί σε όλη τη χώρα. Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρόεδρος Πετρ Πάβελ δήλωσε ότι η 23η Δεκεμβρίου θα είναι ημέρα πένθους στην Τσεχία, με τις σημαίες στα επίσημα κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες και οι πολίτες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή το μεσημέρι.

Πρόκειται για τη χειρότερη μαζική δολοφονία που έχει σημειωθεί στην Τσεχία από το 1993, όταν η χώρα έγινε ανεξάρτητο κράτος.

Μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες και τον τσεχικό λαό έστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώ οι πρόεδροι της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ Τζο και Τζιν Μπάιντεν και ηγέτες άλλων χωρών εξέφρασαν την «αλληλεγγύη» τους στους Τσέχους.

Οι πολύνεκρες επιθέσεις με πυροβόλα όπλα δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην Τσεχία, όμως έχουν σημειωθεί κάποιες την τελευταία δεκαετία. Το 2015 ένας 63χρονος σκότωσε επτά άνδρες και μία γυναίκα, προτού να βάλει τέλος στη ζωή του, μέσα σε ένα εστιατόριο στην πόλη Ουχέρσκι Μπροντ. Το 2019 ένας άνδρας σκότωσε επτά ανθρώπους στην αίθουσα αναμονής ενός νοσοκομείου, στην Οστράβα. Ο δράστης αυτοκτόνησε περίπου τρεις ώρες μετά την επίθεση.

