Επίσκεψη Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο του 1555 (βίντεο)

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της έναρξης της πιλοτικής διαδικασίας ενημέρωσης των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ σχετικά με το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

Επίσκεψη πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης στο τηλεφωνικό κέντρο του 1555, με αφορμή την έναρξη της πιλοτικής διαδικασίας ενημέρωσης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

Τον υπουργό συνοδεύουν ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου και ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.

