Life

Μάχη Φλωρινιώτη: Ο Νίκος με είχε ρωτήσει “μαμά θα πεθάνω;” και εγώ του είπα “όχι παιδί μου” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, η χήρα του Γιάννη Φλωρινιώτη που έχασε σύζυγο και γιο μέσα σε έξι μήνες, εξομολογήθηκε ότι ο Νίκος Φλωρινιώτης την είχε ρωτήσει αν θα πεθάνει αλλά και ότι έφυγε με παράπονα για τον καλλιτεχνικό χώρο…

-

Λίγες ώρες πριν πουν το τελευταίο αντίο στο Νίκο Φλωρινιώτη, στο «Πρωινό» μίλησε η μητέρα του Μάχη για όλη την περιπέτεια της υγείας του αλλά και τα τελευταία εικοσιτετράωρα χωρίς τον γιο της. Συγκλονίζει η περιγραφή της.

«Δεν έχω λόγια, Γιώργο, δεν ξέρω αν κοιμάμαι αν ζω αν έχω πεθάνει δεν ξέρω τίποτα» είπε συγκλονίζοντας η Μάχη Φλωρινιώτη.

«Αυτό που έπαθα, το έπαθα εντελώς ξαφνικά. Τον καιρό που είχε πεθάνει ο πατέρας του, το παιδί μου πάλευε ακόμη. Ήταν οι αρχές που είχε αρρωστήσει, που είχαμε καταλάβει ότι είχε μελάνωμα. Εγώ υποκρινόμουν. Η Μάχη έπαιζε θέατρο για να δείχνει δυνατή. Δεν ήθελα να καταλάβει το παιδί μου τι είχε. Το παιδί μου ήξερε μόνο ότι είχε καρκίνο στον ώμο. Δεν το είχα αφήσει να καταλάβει ότι είχε και σε άλλα σημεία.

Με είχε ρωτήσει «μαμά θα πεθάνω;» και εγώ του είχα απαντήσει σαν Θεός «όχι παιδί μου δεν θα πεθάνεις, δεν σε αφήνει η μαμά να πεθάνεις». Παλέψαμε με το τέρας και το είχαμε νικήσει. Το τέρας όμως που λέγεται καρκίνος το έκανε μετάσταση στα μηνίγγια» είπε χαρακτηριστικά η Μάχη Φλωρινιώτη.

Η Μάχη Φλωρινιώτη θέλησε στη συνέχεια να ευχαριστήσει τους γιατρούς στο Λαϊκό Νοσοκομείο που βοήθησαν τον γιο της ενώ εξέφρασε και τα παράπονά της. «Το παιδί μου ήταν πολύ ωραίος καλλιτέχνης, το σύστημα τον αδικούσε και τον πολεμούσε. Θέλω να τα πω τα παράπονά του. Το παιδί μου γέμιζε μαγαζιά. Κάποια στιγμή του είπαν να αλλάξει το επίθετό του κι εκείνος είχε αρνηθεί. Το παιδί μου είχε όνειρα και έφυγε με πολλά παράπονα» είπε χαρακτηριστικά η Μάχη Φλωρινιώτη.

Ακόμα, η Μάχη Φλωρινιώτη τόνισε: «Του Αγίου Νικολάου, ο Νίκος έχασε τη φωνή του. Δε μπορούσε να επικοινωνήσει, δεν καταλάβαινε το πρόβλημά του. Η γιατρός μού είχε πει ότι το παιδί μου δεν θα τα καταφέρει κι εγώ έπαιζα θέατρο. Ο Θεός μού έδωσε δύναμη για να μείνω δυνατή για το παιδί μου» και εξομολογήθηκε ότι είναι εκείνη που είπε στην κόρη της Αννούλα Φλωρινιώτη ότι δεν θα ήθελε να γίνει η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Μήνυσε τον γείτονα που της τράβηξε την…κουβέρτα

Αττικόν: Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη νέα ΜΑΦ

Τροχαίο στο Ίλιον: Νεκρός οδηγός μηχανής