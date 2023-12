Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για το τριήμερο, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

-

"Ο Ποσειδώνας κάνει μία πολύ ωραία όψη και καλό είναι αυτές τις μέρες να βοηθήσουμε ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη" είπε η Λίτσα Πατέρα, την Παρασκευή, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Bόρεια Θάλασσα: Θρίλερ με κρουαζιερόπλοιο εν μέσω καταιγίδας

Αττικόν: Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη νέα ΜΑΦ

Τροχαίο στο Ίλιον: Νεκρός οδηγός μηχανής