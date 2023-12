Κόσμος

Οκτάι για Σουηδία στο ΝΑΤΟ: Ενδέχεται επικύρωση την ερχόμενη εβδομάδα

Νέα δήλωση Τούρκου αξιωματούχου για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Η επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ μπορεί να σταλεί την επόμενη εβδομάδα σε κοινοβουλευτική ψηφοφορία», δήλωσε στο Middle East Eye ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του κοινοβουλίου Φουάτ Οκτάι.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Οκτάι είπε ότι. η επιτροπή μπορεί να συγκληθεί για να συζητήσει το πρωτόκολλο και θα μπορούσε να το εγκρίνει πριν το στείλει στην ολομέλεια ως «χειρονομία καλής θέλησης». Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να περιμένει περισσότερα από τη Στοκχόλμη για την «αντιτρομοκρατία» στο μεταξύ, ειδικά μια καταστολή των μελών και των υποστηρικτών του PKK.

«Κατανοούμε ότι η Σουηδία έχει προβεί σε αρκετές νομικές τροποποιήσεις και έχει λάβει συγκεκριμένα βήματα», είπε ο Οκτάι. «Θα έπρεπε, όμως, να δούμε περισσότερη εφαρμογή στις υποθέσεις που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση». Ωστόσο, είπε ότι «κάποια κίνηση από την άλλη πλευρά» αναμένεται πριν από την τελική ψηφοφορία στο κοινοβούλιο

Δυτικοί διπλωμάτες που μίλησαν στο MEE αυτή την εβδομάδα δήλωσαν ότι αναμένουν από το τουρκικό κοινοβούλιο να επικυρώσει τα πρωτόκολλα πριν από το νέο έτος ή αμέσως μετά. «Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τούρκου προέδρου Recep Tayyip Erdogan και του προέδρου των ΗΠΑ Joe Biden την περασμένη εβδομάδα φαίνεται να πήγε καλά», δήλωσε ένας δυτικός διπλωμάτης.

Την Τρίτη συζητά το πρωτόκολλο της Σουηδίας η τουρκική βουλή

Πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα Αλ Μονιτορ αναφέρουν ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου θα συνεχίσει τη συζήτηση για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ την Τρίτη, μετά την αναβολή της σχετικής ψηφοφορίας τον περασμένο μήνα.

Εάν η επιτροπή εγκρίνει το πρωτόκολλο τότε θα παραπεμφθεί για ψήφιση στην ολομέλεια του κοινοβουλίου, όπου Ερντογάν και Μπαχτσελί διαθέτουν την πλειοψηφία.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ερντογάν με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Στη συνέχεια, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησε την Κυριακή με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για την εκκρεμούσα αίτηση ένταξης της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

Ο Ερντογάν δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα, ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει "ταυτόχρονη" πρόοδο στο σουηδικό ζήτημα και στην προσφορά της να αγοράσει 40 νέα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και περίπου 50 κιτ εκσυγχρονισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έδωσε το πράσινο φως για την πώληση των F-16, αλλά δεν έχει ακόμη υποβάλει την επίσημη κοινοποίηση στο Κογκρέσο σχετικά με την πώληση, καθώς ορισμένοι κορυφαίοι γερουσιαστές των ΗΠΑ απείλησαν να μπλοκάρουν τη συμφωνία.

Χουριέτ: Η Ουάσιγκτον περιμένει έγκριση Σουηδίας πριν προχωρήσει για F16

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας για την προσέγγιση των ΗΠΑ για την πώληση των F-16 στην Τουρκία, είπε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει την έγκριση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά.

Μιλώντας στη Hurriyet για τη διαδικασία αγοράς F-16, η οποία ήρθε στο προσκήνιο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Recep Tayyip Erdogan με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Joe Biden την περασμένη εβδομάδα, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι η έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ παραμένει σημαντική προτεραιότητα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, παρέθεσε τα λόγια του Προέδρου Biden κατά τη συνομιλία του με τον Πρόεδρο Erdogan ως εξής: «Το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει μεγάλη ευθύνη για την πώληση των F-16 και η έγκριση του κοινοβουλίου για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα για ορισμένα μέλη του Κογκρέσου προτού εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκρίνουν την πώληση».

Υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Biden έχει εδώ και καιρό υποστηρίξει την πώληση των F-16 στην Τουρκία, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι για να παροτρύνει ο Πρόεδρος το Κογκρέσο να ενεργήσει στο τελικό στάδιο της πώλησης, πρέπει να δουν τη Σουηδία ως μέλος. «Ελπίζουμε ότι το τουρκικό κοινοβούλιο θα εγκρίνει σύντομα την αίτηση της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ώστε η Σουηδία να ενταχθεί στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ», είπε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι αυτή συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.

