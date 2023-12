Κοινωνία

Μέγαρα: Καταζητείται “πιστολέρο” που γάζωνε κατοικημένη περιοχή

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για το νεαρό που με τα πυρά του σκόρπισε τον τρόμο σε ολόκληρη συνοικία.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή από τις 10 το πρωί, στην τοποθεσία Βλυχό στα Μέγαρα Αττικής.

Η επιχείρηση διεξάγεται για τον εντοπισμό ατόμου το οποίο διαρκώς πυροβολεί με υποπολυβόλο στον αέρα εντός κατοικημένης περιοχής, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε σύλληψη ενός ακόμα άνδρα, μέλους της κοινότητας Ρομά της περιοχής, με την ίδια ακριβώς κατηγορία.

Στην ευρεία αυτή επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ, της Ασφάλειας, ενώ παράλληλα γίνονται έρευνες για ναρκωτικά και όπλα.

