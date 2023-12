Κόσμος

Τουρκία - Γάζα: Η Φατάχ ζητά ενότητα με την Χαμάς μέσω... Άγκυρας!

Τι δήλωσε ανώτατο στέλεχος της Φατάχ στη Γενί Σαφάκ. Γιατί η Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής, μεταξύ Χαμάς-Φατάχ.

Η Άγκυρα θα πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της Χαμάς και της Φατάχ για να προωθήσει την πολιτική ενότητα μεταξύ των δύο αντίπαλων παλαιστινιακών ομάδων εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στη Γενί Σαφάκ ανώτατο στέλεχος της Φατάχ, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ANT1, Άννα Ανδρέου.

"Είπαμε στους Τούρκους ομολόγους μας ότι θέλουμε να πούμε τέρμα στη διαίρεση και να επιτύχουμε την εθνική ενότητα", δήλωσε ο Τζιμπρίλ Ραζούμπ, γενικός γραμματέας της Φατάχ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.

"Η Τουρκία είναι ένα πολύ μεγάλο περιφερειακό κράτος και μια μουσουλμανική χώρα που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τερματισμό της διαίρεσης και στην εγκαθίδρυση της ενότητας. Θέλουμε οι Τούρκοι αξιωματούχοι να παρακινήσουν τους αδελφούς μας στη Χαμάς να επανεξετάσουν την κατάσταση από πολιτική σκοπιά", ανέφερε.

Ο Rajoub πρόσθεσε ότι η Φατάχ πιστεύει ότι η Χαμάς είναι μέρος του ιστού της παλαιστινιακής κοινωνίας. Χαρακτήρισε επίσης την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τις Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ κατά του Ισραήλ "ένα ακόμη ηρωικό έπος και έναν αμυντικό πόλεμο" στην 75χρονη ιστορία της παλαιστινιακής αντίστασης.

