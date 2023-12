Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - JN.1: Η νέα υποπαραλλαγή έφθασε στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα συμπτώματα της νέας μετάλλαξης. Πόσα είναι τα κρούσματα στην χώρα μας.

-

Μια νέα υποπαραλλαγή η JN.1 του κορονοϊού την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε ως παραλλαγές ενδιαφέροντος έχει έρθει στη χώρα μας από τις αρχές Οκτωβρίου.

Μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου η νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού είχε βρεθεί σε 101 δείγματα που εξετάστηκαν σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας (ΕΟΔΥ). Τα δείγματα είχαν ληφθεί μεταξύ 3 Οκτωβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2023.

Η εμφάνιση της JN.1 συμπίπτει με αύξηση των κρουσμάτων της COVID-19 στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη. Αυτό ως φαίνεται δεν είναι τυχαίο, σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Προλήψεως των Ασθενειών (CDC).

«Η υποπαραλλαγή JN.1 καθίσταται γρήγορα η κυρίαρχη στις ΗΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι πιο μεταδοτική. Ευτυχώς όμως δεν φαίνεται να προκαλεί πιο σοβαρή νόσο», δήλωσε στο NBC News η Dr. Mandy Cohen, διευθύντρια των CDC.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των Κέντρων, η νέα υποπαραλλαγή που δημιούργησε ο κορονοϊός ευθυνόταν στις 9 Δεκεμβρίου για το 21% των κρουσμάτων της COVID στις ΗΠΑ. Δύο εβδομάδες νωρίτερα, όμως, ευθυνόταν μόνο για το 8%.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, έφτασε στο 27,1% των κρουσμάτων της COVID την εβδομάδα που τελείωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2023. Ένα μήνα νωρίτερα, όμως, την εβδομάδα που τελείωσε στις 5 Νοεμβρίου, αποτελούσε μόνο το 3,3%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Μία μετάλλαξη διαφορά

Η νέα υποπαραλλαγή που δημιούργησε ο κορονοϊός είναι «απόγονος» της παραλλαγής Pirola ή ΒΑ.2.86. Η Pirola επίσης εξαπλώνεται στον πλανήτη, αλλά με πιο αργό ρυθμό. Προβληματίζει τους τελευταίους μήνες τους επιστήμονες επειδή φέρει δεκάδες μεταλλάξεις σε σύγκριση με τον αρχικό κορονοϊό.

Η διαφορά της JN.1 από την «μητρική» της ΒΑ.2.86 είναι ότι η νέα υποπαραλλαγή έχει μία επιπλέον μετάλλαξη στην πρωτεΐνη-ακίδα. Την πρωτεΐνη αυτή χρησιμοποιεί ο κορονοϊός για να προσκολλάται στα ανθρώπινα κύτταρα. Ύστερα μπορεί εύκολα να μπει στο εσωτερικό τους και να τα μολύνει.

Η παραλλαγή BA.2.86 είχε ανιχνευθεί για πρώτη φορά στις αρχές Ιουλίου. Η JN.1 ανιχνεύθηκε στις 25 Αυγούστου. Προς το παρόν, ο πρόσθετος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τα δύο στελέχη αξιολογείται διεθνώς ως χαμηλός. Ωστόσο όσο περισσότερα κρούσματα της COVID υπάρχουν, τόσο αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Τα συμπτώματα

Πώς εκδηλώνεται όμως η νέα υποπαραλλαγή JN.1; Οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν τον πονόλαιμο ή μια ενόχληση σαν κνησμό (φαγούρα) στον λαιμό ως πρώτα συμπτώματα, αναφέρει η Dr. Molly Fleece, επίκουρη καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα.

Συνήθως ακολουθεί η ρινική συμφόρηση (μπούκωμα). Άλλα πιθανά συμπτώματα είναι κόπωση, πονοκέφαλος, βήχας και πυρετός.

Πολύ σπανιότερα απ’ ό,τι κατά τα προηγούμενα κύματα της πανδημίας που προκάλεσε ο κορονοϊός εκδηλώνουν οι ασθενείς συμπτώματα όπως:

Ξηρό βήχα (ή μη παραγωγικό, δηλαδή χωρίς φλέγματα)

Απώλεια γεύσης ή/και όσφρησης (αγευσία ή ανοσμία)

Όσον αφορά τα σοβαρά περιστατικά, αυτά εξακολουθούν να εκδηλώνουν δύσπνοια, πόνο στο στήθος ή ωχρό, γκριζωπό ή μπλε χρώμα σε δέρμα, χείλη ή νύχια λόγω έλλειψης οξυγόνου, καταλήγει η Dr. Fleece.

Πηγή: iatropedia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πατροκτονία - Καλύβια: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 16χρονο

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Χριστούγεννα - Αγορές: Ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα