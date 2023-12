Life

“Σωτέ”: Στο ANT1+ το τρίτο επεισόδιο της σειράς (εικόνες)

Η πρωτότυπη κωμική σειρά με την Δάφνη Λαμπρόγιαννη, προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με επίκεντρο τον πιο εκρηκτικό χαρακτήρα της σεζόν.

Η σεφ «ΣΩΤE» έρχεται αντιμέτωπη με την απώλεια του πολυτιμότερου όπλου της στο νέο επεισόδιο από σήμερα στο ΑΝΤ1+

Το ΑΝΤ1+ με τη νέα ανατρεπτική κωμική σειρά «ΣΩΤE», παρουσιάζει μια ιστορία κωμικοτραγικών καταστάσεων με κυρίως μενού τη γυναικεία, τηλεοπτική και γαστρονομική πραγματικότητα. Η «ΣΩΤE» Βοκάκη, την οποία ενσαρκώνει η αγαπημένη ηθοποιός Δάφνη Λαμπρόγιαννη, πρωταγωνιστεί σ’ έναν ρόλο που δε μας έχει συνηθίσει, εκείνον της αντισυμβατικής, εκκεντρικής κι επιτυχημένης σεφ, που έχει κληθεί να «σώσει» την κατάσταση ως κριτής στο ριάλιτι σόου μαγειρικής, όπου είναι παραγωγός η κόρη της… Η πραγματικότητα, όμως, δείχνει ότι εκείνη είναι που χρειάζεται «σωτηρία», αφού έρχεται αντιμέτωπη με το πιο ισχυρό σοκ. Χάνει την γεύση της. Η ιστορία της σουρεαλιστικής σειράς «ΣΩΤE» συνεχίζει να ξετυλίγεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με νέο επεισόδιο σήμερα, Παρασκευή 22 Ιανουαρίου.

Λίγα λόγια για την ιστορία

Η Σωτέ, με την ανεξέλεγκτη ειλικρίνειά της, μιλάει απευθείας στους cameramen, απαντάει σε όποιον της πασάρει αστεία στο ακουστικό της και βάζει τα γέλια. Δεν μπορεί να υπηρετήσει γραπτό κείμενο ούτε με πιστόλι στον κρόταφο. Και το κοινό δεν αργεί να εκτιμήσει την πρωτόγνωρη αυτή ειλικρίνεια: για πρώτη φορά σε ένα reality, κάποιος μας λέει όλη την αλήθεια. Η Σωτέ σταδιακά λατρεύεται για την αυθεντικότητά της, δημιουργεί ένα νέο είδος τηλεόρασης και αποθεώνεται. Έχει, όμως, ένα μυστικό, το οποίο όσο και να προσπαθήσει δεν κρύβεται! Πώς θα αντιδράσουν όλοι, όταν συνειδητοποιήσουν ότι, το άτομο που δεν μπαίνει σε καλούπια και συμπεριφέρεται με απόλυτο αυθορμητισμό, είναι τελικά ένα ψέμα;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ ΠΙΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ

Επεισόδιο 3

Μετά τη μεγάλη αποτυχία που παρακολουθήσαμε στο πρώτο επεισόδιο, η ομάδα του Fork Off ψάχνει να βρει λύσεις. Οι χορηγοί εξαφανίζονται με γοργούς ρυθμούς και ο Νίκολας (Βασίλης Κουκαλάνι) με τη Μαριάννα (Κατερίνα Μαυρογεώργη) προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν τον τελευταίο χορηγό, πριν τους εγκαταλείψει και αυτός. Η Σωτέ, σε μια στιγμή έντασης, αποκαλύπτει στην Μαριάννα ότι έχει χάσει τη γεύση της!

Η Μαριάννα συνειδητοποιεί ότι ο άνθρωπος που έχει επιλέξει να βρίσκεται εκεί, ως μια σανίδα σωτηρίας, για να κρίνει τη νοστιμιά του κάθε πιάτου, δεν έχει καθόλου αίσθηση της γεύσης. Σιχαίνεται να χάνει τον έλεγχο και αυτή η στιγμή την βρίσκει παντελώς απροετοίμαστη. Το σοκ της είδησης είναι τόσο ισχυρό, που το μυαλό της κάνει τα χειρότερα σενάρια, τα οποία πέφτουν βροχή μπροστά της. Παίρνει την απόφαση να αποκαλύψει όλη την αλήθεια στον διευθυντή της.

Δεν έχει υπολογίσει, όμως, ότι ο Νίκολας έχει έναν και μοναδικό στόχο: το ανέβασμα της θεαματικότητας, με οποιοδήποτε κόστος…

Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr και δείτε την πιο ανατρεπτική κωμική σειρά της σεζόν «ΣΩΤE» στο νέο ΑΝΤ1+ Original.

Πρωταγωνιστούν : Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Βασίλης Κουκαλάνι, Βασίλης Μαγουλιώτης κ.α.

: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Βασίλης Κουκαλάνι, Βασίλης Μαγουλιώτης κ.α. Σενάριο: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Γιώργος Γαρεφαλάκης, Παναγιώτης Μελίδης

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Γιώργος Γαρεφαλάκης, Παναγιώτης Μελίδης Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Διεύθυνση Παραγωγής: Σταύρος Τσιαούσης

Σταύρος Τσιαούσης Εκτέλεση Παραγωγής: Filmiki Production





