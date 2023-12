Χαμάς: όμηρος πέθανε στην Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες σε φόρουμ οικογενειών ομήρων και αγνοούμενων, σχετικά με την κατάληξη του αιχμαλώτου, που είχε διπλή υπηκοότητα.

-

Ένας Αμερικανός με διπλή υπηκοότητα που περιλαμβανόταν στους περίπου 240 ομήρους που πήρε η Χαμάς στη διάρκεια της διασυνοριακής επίθεσής της στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, πέθανε σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε σήμερα μια ομάδα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων.

Ο Γκάντι Χαγκάι, 73 ετών, είχε επίσης την ισραηλινή υπηκοότητα, ανέφερε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων. Αντλώντας στοιχεία από διάφορες πηγές πληροφοριών, μια επιτροπή που έχει διοριστεί από την ισραηλινή κυβέρνηση ανακηρύσσει ορισμένους ομήρους νεκρούς ερήμην.

Η Χαμάς δεν επιβεβαιώνει γενικά αυτούς τους απολογισμούς, αλλά έχει προειδοποιήσει πως "ο χρόνος τελειώνει" για τους ομήρους καθώς ο πόλεμος των Παλαιστίνιων μαχητών με το Ισραήλ πλησιάζει στην 12η εβδομάδα του.

Σύμφωνα με επίσημο ισραηλινό απολογισμό, 129 άνθρωποι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα μετά τον επαναπατρισμό των υπολοίπων στη διάρκεια της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο ή την ανάκτησή τους κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επίθεσης. Από εκείνους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, 22 είναι νεκροί, λέει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Το φόρουμ ανέφερε πως πέντε έως δέκα όμηροι έχουν αμερικανική υπηκοότητα. Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν είχε κάποιο άμεσο σχόλιο.

Gadi Haggai, 73, was murdered in captivity and his body is being held by Hamas.



His wife, Judith, 70, is still being held hostage.



Gadi was and a retired chef and jazz musician, and unequivocally believed in peace.



May his memory forever be a blessing. pic.twitter.com/NIpcZ0pmpe