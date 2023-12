Πολιτική

Τασούλας: Η Βουλή θα συνεχίσει να υπηρετεί την Δημοκρατία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων αντήχησαν στην Βουλή των Ελλήνων, ο Πρόεδρος της οποίας αντάλλαξε ευχές και δώρα με παιδιά και μέλη συλλόγων.

-

Εορταστική ατμόσφαιρα σήμερα στο μέγαρο της Βουλής, που πλημμύρισε από κάλαντα, παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια, χορούς και ευχές. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο πρόεδρος του σώματος Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε στο Εντευκτήριο του Κοινοβουλίου παιδιά από το Νηπιαγωγείο της Βουλής, που τραγούδησαν τα κάλαντα μαζί με τις δασκάλες τους, ενώ ακολούθησαν σπουδαστές του Ωδείου «Αθηνά», μέλη της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, της Ένωσης Ζαγορισίων Αθηνών, αλλά και της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, που είπαν παραδοσιακά κάλαντα από την Ικαρία, την Αρκαδία και την Ήπειρο. Μάλιστα, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Πραστού Αρκαδίας είπαν τα κάλαντα και στα τσακώνικα, το αρχαίο γλωσσικό ιδίωμα, που παραμένει ζωντανό.

Ο πρόεδρος της Βουλής αντάλλαξε δώρα και ευχές με τα μέλη των συλλόγων και μετά το πέρας της εκδήλωσης δήλωσε:

«Εδώ στη Βουλή γιορτάσαμε μαζί με τον Σύλλογο των υπαλλήλων της Βουλής, μαζί με τα παιδιά του Νηπιαγωγείου της Βουλής αλλά και εθνικοτοπικούς συλλόγους, οι οποίοι μας ευχήθηκαν "χρόνια πολλά" και μας είπαν τα κάλαντα από την Ικαρία, από την Πελοπόννησο και από την Ήπειρο. Και έτσι η Βουλή κλείνει για λίγες μέρες, με ακούσματα θρησκευτικά, ακούσματα προσωπικά, με ακούσματα τα οποία έχουν σχέση με την παράδοση, με τις ρίζες και τον πολιτισμό μας. Ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ήθελα, με αφορμή αυτή την ημέρα, να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία και προκοπή.

Η Βουλή των Ελλήνων θα συνεχίσει να υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα και να επιτελεί το εθνικό, το κοινωνικό και το πλούσιο πολιτιστικό της έργο. Η σημερινή ημέρα ήταν μια ημέρα χαράς, μια ημέρα πολιτιστικής ανάτασης και μια ημέρα η οποία μας προετοίμασε για τη μεγαλύτερη γιορτή μας, για τη Γέννηση του Θεανθρώπου.

Ελπίζω, εύχομαι και πιστεύω ότι το 2024 θα πάει καλύτερα για όλες και όλους, για τον ελληνικό λαό, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία επαναλαμβάνω θα συνεχίσει να είναι όχι μόνο έπαλξη δημοκρατίας, αλλά και προπύργιο κοινωνικής προκοπής και προόδου. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Ύπνος: Πώς επηρεάζει τη συναισθηματική μας λειτουργία

Αττικόν: Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη νέα ΜΑΦ

Τροχαίο στο Ίλιον: Νεκρός οδηγός μηχανής