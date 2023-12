Κόσμος

Τουρκία - ΝΑΤΟ: “Κλείδωσε” η ημέρα απόφασης για την ένταξη της Σουηδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα συζητηθεί η ένταξη της χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η συνομιλία Μπάιντεν-Ερντογάν για τα F16.

-

Την Τρίτη το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκίας με μόνο θέμα τη συζήτηση του πρωτοκόλλου για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανταποκρίτρια του ANT1, Άννα Ανδρέου.

Η δήλωση έγινε από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής τον Φουάτ Οκτάι.

Εάν η επιτροπή εγκρίνει το πρωτόκολλο τότε θα παραπεμφθεί για ψήφιση στην ολομέλεια του κοινοβουλίου, όπου Ερντογάν και Μπαχτσελί διαθέτουν την πλειοψηφία.

Συζήτηση Τουρκιας - ΗΠΑ για F16

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι στην Ουάσινγκτον συναντήθηκαν αξιωματούχοι των δύο Υπουργείων, Τουρκίας και ΗΠΑ και συζήτησαν για τα F16.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ταγιπι Ερντογάν με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν συζήτησε την Κυριακή με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν. Η εκτίμηση είναι ότι το πρωτόκολλο θα επικυρωθει μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρα: Καταζητείται “πιστολέρο” που γάζωνε κατοικημένη περιοχή

Χριστούγεννα - ΕΟΔΥ: Οδηγίες για ασφαλή κατανάλωση τροφίμων από ευπαθείς ομάδες

Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ: Επαναλειτουργία υπό προϋποθέσεις