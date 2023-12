Αθλητικά

Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ - Βολικάκης στον ΑΝΤ1: η ζημιά στους αθλητές έχει ήδη γίνει (βίντεο)

Ανοίγει μερικώς και υπό προϋποθέσεις το ποδηλατοδρόμιο στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, όπως τονίζει στον ΑΝΤ1 ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της ποδηλασίας, “η ζημιά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει γίνει”.

Της Λίτσας Ιωάννου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Στις 29 Σεπτεμβρίου έπεσε «σαν βόμβα» η είδηση ότι το Ολυμπιακό Στάδιο κλείνει για λόγους ασφαλείας.

Σήμερα ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έστειλε ένα «χριστουγεννιάτικο δώρο» στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και στους αθλητές της ποδηλασίας: το ποδηλατοδρόμιο ανοίγει ξανά!

Όμως, η ολυμπιακή προετοιμασία και η συμμετοχή των αθλητών της ποδηλασίας για το Παρίσι βρίσκεται ήδη σε κίνδυνο..

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας, Χρήστος Βολικάκης, «χαίρομαι που σιγά – σιγά ανοίγει το ποδηλατοδρόμιο και εύχομαι άμεσα να ανοίξει, αλλά η ζημιά στους αθλητές που ετοιμαζόμασταν για το Παρίσι έχει γίνει. Έχουμε χάσει ήδη αρκετούς μήνες προπονήσεων».

Η 2η Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επιτρέπει τη μερική επαναλειτουργία του Ποδηλατοδρομίου, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Τον αποκλεισμό δύο εξεδρών και τη χρήση μόνο για προπονήσεις

Τη μη χρήση σε περίπτωση χιονόπτωσης ή έντονων ανεμοπιέσεων

την εκτίμηση των πραγματικών δυνάμεων αναρτήρων υπό εντονότερες δράσεις και

τη συνέχιση των εργασιών συντήρησης.

«Τώρα μεν ανοίγει, αλλά έχουμε χειμώνα μπροστά, οπότε σίγουρα θα φυσάει, σίγουρα θα βρέχει, σιγουρά θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, οπότε οι προπονήσεις θα είναι ελάχιστες», λέει ο Χρήστος Βολικάκης.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας έκανε «ολυμπιακά όνειρα». Οι πάνω από 2,5 χαμένοι μήνες προπονήσεων όμως, αρχίζουν να ξεθωριάζουν τις ελπίδες του για το Παρίσι.

Όπως λέει ο Χρήστος Βολικάκης, «στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά ίσως για πρώτη φορά να μην υπάρχει εκπρόσωπος και Ολυμπιακή πρόκριση στην ποδηλασία πίστας, κάτι το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος».

Το ποδηλατοδρόμιο αναμένεται να ανοίξει τις προσεχείς ημέρες.





