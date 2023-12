Αθλητικά

Εuroleague - Ολυμπιακός: Επιστροφή στις νίκες με διπλό

Με μια ήττα και ένα "ροζ φύλλο αγώνα" τελειώνει η διαβολοβδομάδα για τους ερυθρόλευκους.

Νικηφόρα πέρασε από τη νεόδμητη “Ldlc Arena” της Λιόν, στην πρώτη επίσκεψή του σε αυτό το γήπεδο, ο Ολυμπιακός, επικρατώντας, με 85-73, της ουραγού Βιλερμπάν, για την 16η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα κάνουν χαρούμενοι Χριστούγεννα. H προτελευταία Άλμπα, στο Βερολίνο, θα είναι η τελευταία αντίπαλος του Ολυμπιακού στη διοργάνωση για το 2023, την Παρασκευή (29/12, 21:00).

Έστω κι αν επέτρεψε στους Γάλλους να μειώσουν από το -18 (41-59) στο -7 (52-59), ο Ολυμπιακός με σερί 12-0 χάρη σε 9 πόντους του Κέινααν και τρίποντο του Λαρεντζάκη προσπέρασε για πρώτη φορά με +19 (52-71)... και έκτοτε δεν ξανακοίταξε πίσω.

Ο ΜακΚίσικ με 13 πόντους (όλους στη 2η περίοδο) έκανε το καλύτερο παιχνίδι του φέτος δείχνοντας πως ξαναβρίσκει τον καλό εαυτό του, ο Κέινααν με 19 πόντους ήταν ο “man of the game” με τρίποντα και κρίσιμα δίποντα στο τέλος, ενώ ο Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους... συνυπέγραψε το θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Παίκτης «κλειδί» στη ρακέτα ο Φαλ, με 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 πόντους, ενώ ο Ουίλιαμς-Γκος, εκτός από τους 11 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 5 ριμπάουντ. Με 100% ευστοχία στις βολές (12/12) τέλειωσε το ματς η ομάδα του Πειραιά που είχε 66,7% στα δίποντα (20/30) και 42,3% στα τρίποντα (11/26). Η Βιλερμπάν μέτρησε 4/19 τρίποντα.

Οι Πάρις Λι και Τιμοτέ Λουγουαγού-Καμπαρό σημείωσαν από 16 πόντους για τη γαλλική ομάδα, με τον πρώτο να μοιράζει και 7 ασίστ. Ο Λοβέρν πρόσθεσε 12 πόντους και 10 πόντους, 8 ριμπάουντ ο Σκοτ.

Αυτή ήταν η 8η νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, που άφησε πίσω τις δύο διαδοχικές ήττες από Βαλένθια και Βίρτους. Η Βιλερμπάν υπέστη 8η ήττα σε 8 εντός έδρας ματς στη διοργάνωση, αλλά και 14η στο σύνολο (2-14).

Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε τους Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Μουσταφά Φαλ, ενώ ο Ποτσέκο επέλεξε τους Λι, Λουγουαγού-Καμπαρό, Λοβέρν και Γιουσούφα Φαλ. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 7-10 έχοντας πάρει από τον Άλεκ Πίτερς τους 8 πόντους. Το τρίποντο του Ουόκαπ έφερε τη διαφορά στους +6 πόντους (7-13) για τους Πειραιώτες. Αν και η Βιλερμπάν έβρισκε τρόπο να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, με λύσεις από τους Πάρις Λι (7π. στην 1η περίοδο), Λουγουαγού-Καμπαρό και Μάικ Σκοτ, ο Αϊζέια Κέινααν με δύο εύστοχα τρίποντα διατήρησε την ομάδα του σε πρωτοπορία για το 16-19. Η είσοδος του Μιλουτίνοβ δεν απέφερε πάντως κάτι θετικό στη φροντ λάιν των «ερυθρόλευκων», αφού ο Σέρβος υπέπεσε γρήγορα σε δύο φάουλ, για να επιστρέψει ο Φαλ στο παρκέ. Το +7 του Ολυμπιακού στο τέλος της 1ης περιόδου, με τρίποντο του αρχηγού του Κώστα Παπανικολάου διαμόρφωσε το 18-25.

Με Ουίλιαμς-Γκος, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πετρούσεβ και Φαλ μπήκε στο 2ο δεκάλεπτο η ομάδα του Πειραιά. Και ήταν ο Σακίελ ΜακΚίσικ που ξεχώρισε από την ελληνική ομάδα μέχρι το ημίχρονο. Με δύο διαδοχικά τρίποντα του Αμερικανού γκαρντ, η ομάδα του Μπαρτζώκα ξέφυγε με +7 (26-33). Ο ΜακΚίσικ που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς από την αρχή της σεζόν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του φέτος, φτάνοντας τους 13 πόντους σε 10 λεπτά, με 2/4 τρίποντα. Ακολούθησε μια τεχνική ποινή στον τεχνικό της Βιλερμπάν, Τζιανμάρο Ποτσέκο, για το 28-38 με 2/2 βολές του Πετρούσεβ. Παρά τους 14 πόντους του Λουγουαγού-Καμπαρό στο α΄ μέρος, ο Ολυμπιακός ήταν εύστοχος και διατηρούσε διψήφια τιμή διαφοράς. Μπήκε και ο Λαρεντζάκης στο παρκέ και... στους σκόρερ για το 31-43 και το 37-49 (+12) ήταν το σκορ στο ημίχρονο. Οι Πειραιώτες είχαν 9/9 βολές, 11/13 δίποντα και 6/16 τρίποντα, αλλά και 13 ασίστ (7 η Βιλερμπάν) με τις τέσσερις να έχει μοιράσει ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος.

Τους Πίτερς και Ουόκαπ να ξεκινούν με εύστοχα τρίποντα στην έναρξη της 3ης περιόδου είδε ο τεχνικός της Βιλερμπάν Τζιανμάρκο Ποτσέκο (39-55). Οι δυο τους παρέμειναν «καυτοί» και σε συνδυασμό με την πιεστική άμυνα, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +18 (41-59). Έκτοτε, όμως από δικές του κακές επιλογές και λάθη, ο Ολυμπιακός είδε την αντίπαλό του ν’ απαντά με σερί 11-0 και να μειώνει στους 7, 52-59. Ο επιθετικός «οίστρος» του Σαρλ Καουντί είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί σε δύσκολη θέση η ομάδα του Πειραιά, την ώρα που ο Ουόκαπ είχε χρεωθεί με 3ο φάουλ, από το 25ο λεπτό. Από τη δύσκολη θέση έβγαλε τον Ολυμπιακό ο Κέινααν με 9 διαδοχικούς πόντους (52-68), για να εκτοξεύσει τη διαφορά στους +19 πόντους για πρώτη φορά ο Λαρεντζάκης με νέο τρίποντο (52-71). Οι Πειραιώτες είχαν απαντήσει με δικό τους σερί 12-0 από το 52-59! Οι Εγκμπουνού και Λι (τρίποντο) μείωσαν σε 57-71, στο τέλος της 3ης περιόδου.

To σερί της Βιλερμπάν «άγγιξε» το 9-0, για το 61-71, με την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, από Λοβέρν και Σκοτ. Πετρούσεβ και Εγκμπονού διατήρησαν τη διαφορά των 10 πόντων (63-73). Και με το σκορ στο 63-77, ο Πάρις Λι πέτυχε τρίποντο (66-77) και κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ από τον Πετρούσεβ σε νέα προσπάθεια για τρεις, αλλά ήταν εύστοχος μόνο σε μία βολή (67-77). Ο Κέινααν σημείωσε 4 διαδοχικούς πόντους (69-81). Λοβέρν και Λι από τη γραμμή των βολών έφεραν την ομάδα τους στο -8 (73-81), 2:10΄΄ πριν τη λήξη, με τον Άλεκ Πίτερς να σκοράρει στα 46΄΄ (73-83) βάζοντας κι αυτός μετά τον Κέινααν (19π.) την «υπογραφή» του στην 8η νίκη των «ερυθρόλευκων». Και 7΄΄ πριν το τέλος, ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος έφτασε τους 11 προσωπικούς πόντους διαμορφώνοντας το τελικό (73-85).

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 37-49, 57-71, 73-85

Οι συνθέσεις των ομάδων

Βιλερμπάν: Σκοτ 12 (4/6 δίποντα, 4/4 βολές), Λι 16 (1/3 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 5/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Καχούντι 9 (4/9 σουτ), Λοβέρν 10 (3/8 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λουγουαγού-Καμπαρό 16 (5/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/6 βολές), Τζάκσον, Εγκμπούνου 6 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φαλ 4 (2/5 δίποντα), Λάιτι, Εντιαγέ, Γιάκοβ

Ολυμπιακός: Γουόκαπ 8 (1/1 δίποντο, 2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Γουίλιαμς-Γκος 11 (4/7 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Κάναν 19 (3/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/1 βολή), Λαρεντζάκης 8 (1), Φαλ 2 (1/2 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 8 μπλοκ), Παπανικολάου 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πίτερς 17 (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπραζντέικις, Πίτερς 17 (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Πετρούσεβ 4 (3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ, Σίκμα, ΜακΚίσικ 13 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές)

