Euroleague - Παναθηναϊκός: “Δίπλωσαν” οι νίκες στην διαβολοβδομάδα

Συνέχισαν τις καλές εμφανίσεις οι πράσινοι, μετά από την νίκη επί της Μονακό την Τετάρτη.

Δύο τεράστια «διπλά» ήταν ο απολογισμός του Παναθηναϊκού στη «διαβολοβδομάδα» που ολοκληρώθηκε, με το «τριφύλλι» να πιστοποιεί την αγωνιστική άνοδό του και να... γλυκοκοιτάζει ακόμη και την τέταρτη θέση της Euroleague.

Μετά το θρίαμβο στο Πριγκιπάτο, οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα απόψε από το Μιλάνο και με το τελικό 76-68 επί της Αρμάνι, για την 16η αγωνιστική, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-7! Στον αντίποδα, οι Ιταλοί «βυθίστηκαν» στο 6-10.

Με το... μελάνι στις «υπογραφές» του Κέντρικ Ναν να μην λέει να στεγνώσει και τον Αμερικανό να «σφραγίζει» μετά το Μονακό και το αποψινό «διπλό» με επτά διαδοχικούς πόντους, που είχαν αποκορύφωμα το τρίποντο στο 1,5 λεπτό για τη λήξη, ο Παναθηναϊκός εξελίσσεται σε φόβητρο.

Το τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα είναι γεγονός, όπως και η τέταρτη θέση, με τους «πράσινους» να έχουν... αποτινάξει το μανδύα της ηττοπάθειας και να «καλπάζουν» στην εφετινή Euroleague.

Η χρονιά θα κλείσει στο ΟΑΚΑ την επόμενη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στο κατάμεστο, όπως αναμένεται να είναι, ΟΑΚΑ τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Εκτός του Ναν, που τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, ο Ματίας Λεσόρ ήταν αυτός που κρατούσε τα προηγούμενα λεπτά όρθιο το «τριφύλλι», σημειώνοντας 16 πόντους. Ωστόσο, ο Γάλλος αποχώρησε λίγο πριν το φινάλε με πρόβλημα στη μέση, δημιουργώντας πονοκέφαλο στον Εργκίν Αταμάν.

Σε πελάγη ευτυχίας ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας και στο Μιλάνο, μετά το Μονακό.

Από την Αρμάνι Μιλάνο που πλήρωσε την εμμονή της από τα 6,75 (8/31 τρίποντα) ξεχώρισε ο Σέιβον Σιλντς με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 41-41, 56-59, 68-76

Με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει... κρύος στην επίθεση, η Αρμάνι επέβαλε τον γρήγορο ρυθμό της, είχε καλύτερα ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια και στο 8΄ βρέθηκε στο +8 (21-13). Με τον Αταμάν όμως να ανακατεύει την τράπουλα και να ρίχνει στο παρκέ τους Ναν, Ερνανγκόμεθ και Αντετοκούνμπο, το «τριφύλλι» έβγαλε αντίδραση και με σερί 0-9 προσπέρασε στο 9΄ με 21-22.

Οι «πράσινοι» όχι μόνο δεν αγχώθηκαν από το -2 του δεκαλέπτου (24-22), αλλά δίχως να χάσουν επιθετική ταυτότητα τους προσπέρασαν στο 15΄ με +8 (24-32). Ωστόσο, η κακή περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού, έδωσε «ζωή» στους Ιταλούς, οι οποίοι αξιοποίησαν όλα τα ελεύθερα σουτ που τους έδωσε η ελληνική ομάδα, γράφοντας στο τέλος του ημιχρόνου το ισόπαλο 41-41.

Με τον Γκραντ να δένει την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο και τους Ναν, Σλούκα να «εκτελούν» στην επίθεση ο Παναθηναϊκός πάτησε πάλι γκάζι και στο 27΄ διαμόρφωσε το 48-55. Και πάλι όμως η έλλειψη αμυντικής διάρκειας, βοήθησε την Αρμάνι να ισορροπήσει την κατάσταση και να γράψει στο τέλος του δεκαλέπτου το 56-59.

Με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στον... επίλογο του αγώνα, ο Ναν αποφάσισε και πάλι να βγει μπροστά και δικαιώθηκε. Από το 65-68 στα 3:22΄ πριν από τη λήξη και ενώ είχε αποχωρήσει τραυματίας ο Λεσόρ, ο Αμερικανός κέρδισε τις προσωπικές μονομαχίες, σημείωσε 7 διαδοχικούς πόντους και με το τρίποντο του στο 1,5 λεπτό πριν το φινάλε έγραψε το 68-74, δίνοντας τέλος στα όνειρα της Αρμάνι για ανατροπή. Μέχρι το φινάλε ανέλαβε δράση η «πράσινη» άμυνα, κρατώντας τον Παναθηναϊκό σε απόσταση ασφαλείας.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ - Νέντοβιτς - Μπουμπέρ.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Έτορε Μεσίνα): Πόιθρες 2, Μπορτολάνι 7 (1), Τονούτ 6, Μέλι 7 (1), Μπαρόν 4, Καμαγκατέ, Φλακαντόρι 10, Χολ 3 (1), Καρούζο, Σιλντς 13 (3), Χάινς 4, Φόγκτμαντ 12 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόσα 2, Σλούκας 9 (1), Γκραντ 10 (2), Ναν 17 (2), Λεσόρ 16, Αντετοκούνμπο 5, Γκριγκόνις 3 (1), Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 7.

EUROLEAGUE - 16η Αγωνιστική (21-22/12/2023)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-98

Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους (Ιταλία) 79-71

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 91-75

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 80-87

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 80-85

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ολυμπιακός 73-85

Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 82-91

Μπάγερν (Γερμανία)-Μονακό (Μονακό) 80-91

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παναθηναϊκός 68-76

