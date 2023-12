Κόσμος

Γάζα: συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, ελπίδες για αύξηση της ανθρωπιστική βοήθειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελπίδες δίνει στην Παλαιστίνη η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την ώρα που συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα.

-

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες μάχες συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο παλαιστινιακός πληθυσμός ελπίζει να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια μετά την υιοθέτηση απόφασης για αυτό από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Έπειτα από πέντε ημέρες σκληρών διαπραγματεύσεων για να αποφευχθεί το βέτο των ΗΠΑ, το Συμβούλιο Ασφαλείας εντέλει υιοθέτησε χθες απόφαση που καλεί να υπάρξει «άμεση» διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας «σε μεγάλη κλίμακα» στον πολιορκημένο θύλακο.

Η απόφαση δεν καλεί να κηρυχθεί «κατάπαυση του πυρός», κάτι που απορρίπτουν το Ισραήλ και ο βασικός σύμμαχός του, οι ΗΠΑ. Παροτρύνει να «δημιουργηθούν οι συνθήκες για διαρκή παύση των εχθροπραξιών».

Η υιοθέτηση του κειμένου, χάρη στην αποχή των ΗΠΑ και της Ρωσίας κατά την ψηφοφορία, χαρακτηρίστηκε από κάποιους επιτυχία της διπλωματίας, καθώς το το Συμβούλιο Ασφαλείας δέχεται σφοδρές επικρίσεις για την απραξία του από το ξέσπασμα του πολέμου.

Όμως το αν και κατά πόσον θα έχει αληθινό αντίκτυπο στο πεδίο παραμένει αβέβαιο. Η ανθρωπιστική βοήθεια, που μπαίνει με το σταγονόμετρο στη Λωρίδα της Γάζας, δεν μπορεί να καλύψει τις πελώριες ανάγκες του πληθυσμού, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την απειλή του λιμού, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Πριν από την ψηφοφορία, το Ισραήλ, που κάνει ελέγχους στα φορτηγά που εισέρχονται στον θύλακο, στηλίτευσε την «ανικανότητα» των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τη διανομή βοήθειας. Κάτι που επανέλαβε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κόεν χθες.

«Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα γίνουν πιο αποτελεσματικά στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας και να εξασφαλιστεί πως δεν θα καταλήγει στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς», υποστήριξε μέσω X (του πρώην Twitter).

«Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Από την άλλη, ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριάντ Μανσούρ χαιρέτισε το «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», επιμένοντας ταυτόχρονα πως είναι ανάγκη να κηρυχθεί «κατάπαυση του πυρός άμεσα».

Αντίθετα, από τη δική της πλευρά η Χαμάς, που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση, χαρακτήρισε την απόφαση «ανεπαρκή», κρίνοντας πως δεν «ανταποκρίνεται στην καταστροφική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η σιωνιστική πολεμική μηχανή» (σ.σ. το Ισραήλ).

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημους διαθέσιμους αριθμούς των ισραηλινών αρχών. Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας εκείνη την ημέρα, από τους οποίους πάνω από εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου. Όμηροι παραμένουν ακόμη 129, πάντα κατά τις ισραηλινές αρχές.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 20.057 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και εφήβους, κι έχουν τραυματίσει άλλους 53.000 και πλέον, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν πάνω από 8.000 παιδιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μετά την αρχική φάση των βομβαρδισμών, ο ισραηλινός στρατός άρχισε την 27η Οκτωβρίου χερσαίες επιχειρήσεις, αρχικά στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, κατόπιν στο νότιο. Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, λέει οι απώλειές του έκτοτε είναι 139 στρατιωτικοί. Μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί υποτιμημένο τον απολογισμό αυτόν.

Σήμερα ο Τσαχάλ ανακοίνωσε πως σκότωσε «τρομοκράτες» κι εντόπισε υπόγειες σήραγγες της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πλήγμα στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά) τραυμάτισε πολλούς Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Τζαζίρα.

«Το μήνυμά μου στον κόσμο είναι πως πρέπει να μας κοιτάξει, να μας δει, να διαπιστώσει πως πεθαίνουμε. Γιατί αδιαφορεί;», είπε με αγανάκτηση σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου η Ουάλα αλ Μεντίνι, παλαιστινιοαιγύπτια εκτοπισμένη, καθώς έφευγε από τον καταυλισμό προσφύγων της Μπουρέιτζ (κεντρικά), έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού.

Κίνδυνος λιμού

Ο πόλεμος μετέτρεψε σε συντρίμμια μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, μικρού θυλάκου 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων με μεγάλο υπερπληθυσμό, όπου κυβερνά η Χαμάς από το 2007.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρα, θάλασσα και γη ανάγκασαν 1,9 εκατ. Γαζαίους —με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού— να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Έπειτα από δυο και πλέον μήνες πολέμου, μόλις 9 από τα 36 νοσοκομεία του θυλάκου λειτουργούν ακόμη εν μέρει —όλα βρίσκονται στον νότο—, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ενώ διεθνείς οργανισμοί επιμένουν να προειδοποιούν πως ο πληθυσμός απειλείται από λιμό.

Παρά την απόφαση που υιοθετήθηκε χθες από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατήγγειλε χθες τα «τεράστια εμπόδια» για τη διανομή βοήθειας που οφείλονται όπως το βλέπει στον τρόπο που το Ισραήλ διεξάγει την «επίθεσή» του.

Θύμισε ότι «136» εργαζόμενοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών «σκοτώθηκαν μέσα σε 75 ημέρες», κάτι «που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ», όπως υπογράμμισε. Μόνο αν κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός «θα αρχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις απελπιστικές ανάγκες του πληθυσμού της Γάζας» καθώς θα επιτραπεί η διανομή της απαραίτητης βοήθειας, συμπλήρωσε.

«Η πιο πιεστική απαίτηση για τον πληθυσμό της Γάζας είναι να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός άμεσα», υπερθεμάτισε μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, επιμένοντας ότι «η πείνα, ο λιμός και η εξάπλωση ασθενειών» απειλούν τον παλαιστινιακό θύλακο και «επιτείνονται από τον αποδεκατισμό των δομών υγείας και τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων στον τομέα της υγείας».

Τις επόμενες ημέρες, «10.000 παιδιά ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών θα υφίστανται την πιο θανάσιμη μορφή υποσιτισμού»,προειδοποίησε εξάλλου η UNICEF σε ανακοίνωσή της.

Μεσολάβηση

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών, της Αιγύπτου και του Κατάρ, συνεχίζονται προκειμένου να συναφθεί συμφωνία για νέα ανακωχή, έπειτα από αυτήν μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου, που επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι και σε αντάλλαγμα 240 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και να φθάσει περισσότερη βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο.

Όμως τα μέρη παραμένουν αδιάλλακτα. Η Χαμάς απαιτεί να σταματήσουν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις προτού διαπραγματευθεί για τους ομήρους. Η κυβέρνηση του Ισραήλ δηλώνει ανοικτή στην ιδέα να κηρυχθεί νέα ανακωχή, αλλά αποκλείει κάθε κατάπαυση του πυρός προτού επιτύχει τον διακηρυγμένο στόχο της, την «εξάλειψη» της Χαμάς.

Εν αναμονή, η αγωνία των οικογενειών των ομήρων παρατείνεται.

Χθες Παρασκευή το κιμπούτς Νιρ Οζ και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσαν ότι ισραηλινοαμερικανός όμηρος, ηλικίας 73 ετών, σκοτώθηκε την ημέρα της απαγωγής του, την 7η Οκτωβρίου, προσθέτοντας πως το πτώμα του βρίσκεται έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως «ράγισε η καρδιά του εξαιτίας της είδησης» και πρόσθεσε πως «προσεύχεται» η σύζυγος του άνδρα, που κρατείται επίσης όμηρος, να είναι καλά.

«Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε ώσπου να επιστρέψουν σπίτι», υποσχέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σάββατο με συννεφιές και τοπικές βροχές

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Panic Button: Σε ποιες περιοχές επεκτείνεται