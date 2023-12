Υγεία - Περιβάλλον

Ιατρικός Σύλλογος: Συμβουλές για υγιείς γιορτές χωρίς ιώσεις

Τι αναφέρουν οι ειδικοί της υγείας για εμβολιασμούς, οδηγική συμπεριφορά αλλά και καταχρήσεις την περίοδο των Χριστουγέννων.

Συμβουλευτική ανακοίνωση προς το γενικό πληθυσμό εξέδωσε την Παρασκευή ο ΙΣΑ, στην οποία ενόψει των εορταστικών συγκεντρώσεων εφιστά την προσοχή στη σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης και αποφυγής της μετάδοσης των ιώσεων, ειδικά σε χώρους με συγχρωτισμό. Επίσης καλεί τους πολίτες και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες, να εμβολιαστούν για κορωνοϊό, γρίπη και πνευμονιόκοκκο εάν δεν το έχουν ήδη κάνει.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ας δούμε τους κανόνες, για να περάσουμε με ασφάλεια τις ημέρες των εορτών, σύμφωνα με τον Τάσο Χατζή, Παιδίατρο – Εντατικολόγο και τέως Συντονιστή και Διευθυντή της ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και πρώην νέλος ΔΣ του ΙΣΑ:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφονται αυξημένα κρούσματα ιώσεων του αναπνευστικού ενώ έχουν εντοπιστεί περιστατικά της νέας υποπαραλλαγής της Όμικρον, JN 1, του κορονοϊού, με υψηλό καθημερινό αριθμό διασωληνωμένων και θανάτων.

Αν και ο τρόπος μετάδοσης παραμένει ο ίδιος (με τα σταγονίδια από την ομιλία, το φτάρνισμα και το βήχα), παρατηρείται πολύ συχνά συγχρωτισμός χωρίς μάσκα.

Παράλληλα, επισημαίνουμε την καλή υγιεινή των χεριών.

Επίσης φαίνεται ότι η μέχρι τώρα ανταπόκριση των πολιτών στον επανεμβολιασμό έναντι του SARS-CoV2, παραμένει πολύ χαμηλή.

Αντιμετώπιση των λοιμώξεων

Δυστυχώς αρκετός κόσμος εξακολουθεί να ακολουθεί λάθος αντιμετώπιση της λοίμωξης, είτε αποφεύγοντας τα αντιϊκά φάρμακα, είτε λαμβάνοντας αντιβιοτικά, που δεν έχουν καμιά δράση πάνω στους ιούς.

Ο καθιερωμένος πλέον ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός φαίνεται ότι έχει γίνει συνείδηση για τον κόσμο, κάτι που όμως θα πρέπει να γίνει και για τον κορωνοϊό. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα εμβόλια (έναντι του πνευμονιοκόκκου, του έρπητα ζωστήρα κλπ), τα οποία θα πρέπει να κάνουμε.

Στρεπτόκοκκος Α

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει ο πρόσφατος θάνατος παιδιού, με διεισδυτική λοίμωξη από στρεπτόκοκκο Α.

Οι οδηγίες είναι σαφείς: αν ένα παιδί εμφανίσει υψηλό πυρετό με όποια συνοδά συμπτώματα, θα πρέπει οι γονείς του να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο τους. Εκείνος θα εξετάσει το παιδί, θα κάνει κατά την κρίση του το strept-test και θα καθορίσει τη φαρμακευτική αγωγή. Συνιστάται επί πλέον συχνή ενημέρωση, για την κατάσταση του παιδιού και επανεξέτασή του.

Υγιεινή του χώρου

Θα πρέπει συνολικά να φροντίσουμε για την υγιεινή του χώρου και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Το κάπνισμα, για παράδειγμα που ούτως ή άλλως είναι βλαπτικό σε κλειστό χώρο, αυξάνει και την πιθανότητα μετάδοσης του κορονοϊού.

Ατυχήματα

Η υπερβολική ταχύτητα, είτε μέσα στις πόλεις, είτε σε μικρούς – επαρχιακούς δρόμους, η παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, μαζί με την κατανάλωση αλκοόλ, συμβάλλουν στην αύξηση τόσο της συχνότητας όσο και της σοβαρότητας των ατυχημάτων. Επί πλέον η αύξηση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών, τα οποία αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, ευθύνεται για κάποια θανατηφόρα ατυχήματα.

Διατροφή

Μη ξεχνάμε τις διατροφικές συνήθειες, που αυτές τις μέρες αποτελούν μέρος της γιορτής και της διασκέδασης. Η πολυφαγία, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα επιβαρύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό, ιδιαίτερα αυτών που έχουν ήδη κάποια υποκείμενα προβλήματα υγείας, όπως παχυσαρκία, χρόνια πνευμονοπάθεια ή καρδιοπάθεια κλπ.

Ψυχική υγεία

Συναισθηματικές διαταραχές που προκαλεί η μοναξιά, η φτώχια, το πένθος κλπ, επιτείνονται αυτές τις γιορτινές μέρες και οδηγούν στην πολυφαγία, στην υπερβολική χρήση αλκοόλ, στα ηρεμιστικά, ακόμη και στις απόπειρες αυτοκτονίας. Η οργανωμένη πολιτεία, η τοπική κοινωνία, οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, οι εθελοντικές οργανώσεις, ακόμη και οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι και να βοηθούν τους συνανθρώπους τους.

