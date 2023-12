Κόσμος

Τουρκία για θαλάσσιες ζώνες Κύπρου: παραβιάζονται τα δικαιώματά μας

"Η "ελληνοκυπριακή διοίκηση" να μην προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα" αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ.

Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο της Κύπρου παραβιάζει τα δικαιώματα τόσο της Τουρκίας, όσο και των Τουρκοκυπρίων, υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Ισχυρίζεται ότι πρόκειται για παράνομες πρωτοβουλίες χωρίς καμία ισχύ και ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού.

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντζού Κετσελί, «οι περιοχές που καθορίζονται στον ‘Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό’, ο οποίος βασίζεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοιμάζεται από όλα τα κράτη μέλη, παραβιάζει τα δικαιώματα τόσο της Τουρκίας όσο και της "ΤΔΒΚ".

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έχει καταχωρήσει τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στη Μεσόγειο στα Ηνωμένα Έθνη ήδη από το 2004 και πιο πρόσφατα το 2020. Από την αρχή έχει δηλωθεί ότι μονομερείς πράξεις της "ελληνοκυπριακής διοίκησης νοτίου Κύπρου", σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν θα γίνουν αποδεκτές και οι πρακτικές της χώρας μας στον τομέα αυτό συνεχίζονται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή τη φορά, η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς να εκμεταλλευτεί την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό θεωρείται η τελευταία μάταιη προσπάθεια», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Τουρκία έχει νόμιμα δικαιώματα και δικαιοδοσία στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Νήσου Κύπρου και οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το νησί. Οι παράνομες και οι εντελώς άπληστες πρωτοβουλίες της "ελληνοκυπριακής διοίκησης’" που είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα, δεν έχουν καμία ισχύ και υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Οι προσδοκίες της Τουρκίας από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν αλλάξει. Δεν πρέπει να αγνοούνται οι αρνητικές επιπτώσεις των ζητημάτων που αφορούν την θαλάσσια δικαιοδοσία κατά τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Αναμένουμε όπως η "ελληνοκυπριακή διοίκηση" να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει τη συνεργασία με την "ΤΔΒΚ" αποδεχόμενη ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να είναι δυνατή μόνο στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί, αντί να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα».

