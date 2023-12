Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Δεκεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιον Άγιο τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιος γιορτάζει σήμερα.

-

Σήμερα Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των εν Κρήτη 10 μαρτύρων, καθώς επίσης και του Οσίου Νήφωνος επισκόπου Κωνσταντιανής. Έτσι, γιορτάζει ο Νήφων.

Η Ανατολή ήλιου είναι στις 07.38, η Δύση ήλιου στις 17.09 κι η Σελήνη είναι 11.2 ημερών

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τον Όσιο Νήφωνα

Ο Όσιος Νήφων είναι άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Η ζωή του βρίσκεται στους αρχαίους Κώδικες και μεταγενέστερους, όπως στους Λαυριωτικούς Β81 φ. 1-155,1 23 φ. 228α-278, Λ. 66 φ. 32α -58 και στον Βατοπεδινό 618 φ. 143α-159. Η επιγραφή της βιογραφίας του έχει ως εξής: «Βίος κα? πολιτεία το? ?σίου πατρ?ς ?μ?ν Νήφωνος το? ?ν Κωνσταντινουπόλει μ?ν ?σκήσαντος, γενομένου δ? ?πισκόπου Κωνσταντιαν?ς κατ? ?λεξάνδρειαν». Στον Λαυριωτικό Κώδικα Β 81, λέγεται επίσκοπος Αλμυρουπόλεως και ότι απεβίωσε 23 Δεκεμβρίου. Ακολουθία του βρίσκεται στον Κώδικα Δ. δ. II της Κρυπτοφέρης (Βλ. Κατάλογο Roechi σελ. 389). Ελεύθερη απόδοση της ζωής του από το βυζαντινό χειρόγραφο, βρίσκεται στο βιβλίο «Ένας ασκητής Επίσκοπος», έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού (1993 μ.Χ.).

Πηγή: Ορθόδοξος συναξαριστής

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σάββατο με συννεφιές και τοπικές βροχές

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Ιατρικός Σύλλογος: Συμβουλές για υγιείς γιορτές χωρίς ιώσεις