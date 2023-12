Κοινωνία

Μέγαρα: προσπάθησαν να “ξεφορτωθούν” την κάνναβη που είχαν και συνελήφθησαν (εικόνες)

Πώς συνελήφθησαν οι άνδρες μετά από έλεγχο. Τι εντόπισαν οι αρχές στα σπίτια τους.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βραδινές ώρες της 20-12-2023 στα Μέγαρα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, δύο 20χρονοι ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Κατόπιν ελέγχου σε ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι, μετά από σήμα των αστυνομικών, και σωματικής έρευνας στους δύο επιβαίνοντες, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν συνολικά 8 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 8 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Στη θέα των αστυνομικών δυνάμεων, οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να απορρίψουν στο οδόστρωμα τις ανωτέρω συσκευασίες χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Στη συνέχεια αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μεγαρέων πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

32 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης διαμοιρασμένα σε 30 νάιλον συσκευασίες,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

3 αεροβόλα τυφέκια και

το χρηματικό ποσό των 3.910 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγαρέων, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

