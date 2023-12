Πολιτική

Ο Κασιδιάρης έλαβε έκτακτη άδεια για να ορκιστεί

Η άδεια του δόθηκε για να ορκιστεί δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, όπου εξελέγει μετά τις κάλπες του Οκτωβρίου.

Έκτακτη άδεια από τις φυλακές Δομοκού αναμένεται να λάβει στις 28 Δεκεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης, προκειμένου να ορκιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, πήρε την έκτακτη άδεια μετά από αίτημα που υπέβαλε προκειμένου να ορκιστεί ως δημοτικός σύμβουλος, μετά την εκλογή του στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες θα φύγει συνοδεία αστυνομικών από τις φυλακές Δομοκού και αφού ορκιστεί θα επιστρέψει αυθημερόν και πάλι συνοδεία των αρχών.

Η ορκωμοσία θα γίνει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας διοργανώνεται αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία από την ΚΕΕΡΦΑ με αίτημα να τεθεί σε αργία ο Κασιδιάρης.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει αιτηθεί και έχει λάβει επταήμερη άδεια η οποία αρχίζει στις 30 Δεκεμβρίου.

