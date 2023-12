Κοινωνία

Μέγαρα - Πυροβολισμοί: Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι δράστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δύο από αυτούς. Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει ο τρίτος, που συνελήφθη.

-

Ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία τελικά, και τα υπόλοιπα δύο από τα τρία άτομα που την Παρασκευή αναστάτωσαν τη συνοικία του Βλυχού στα Μέγαρα Αττικής πυροβολώντας στον αέρα μέσα σε κατοικημένη περιοχή, και μάλιστα φρόντιζαν για τη βιντεοσκόπηση των πράξεών τους όπως μαρτυρούν βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα 32, 36 και 28 ετών που εμφαίνονται σε τρία διαφορετικά βίντεο στο διαδίκτυο να προβαίνουν σε πυροβολισμούς στον αέρα, ενώ ένα από αυτά συνελήφθη μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το πρωί σε καταυλισμό στα Μέγαρα.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, που αρχικά περιλάμβανε βίντεο το οποίο αναπαρήχθη σε ιστοσελίδα ενώ στη συνέχεια από τους αστυνομικούς εντοπίσθηκαν ακόμη δύο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξακριβώθηκε ότι οι πυροβολισμοί φαίνονται να πραγματοποιούνται με το ίδιο πολεμικό υποπολυβόλο.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης διακριβώθηκαν τα στοιχεία των ατόμων που προβαίνουν στις ανωτέρω έκνομες ενέργειες και οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, ομάδων Ο.Π.Κ.Ε και ΔΙ.ΑΣ της Άμεσης Δράσης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 36χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Από τις 6 συνολικά έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και σε εξωτερικό χώρο, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τσαντάκι που περιείχε 4 φυσίγγια των 9 χιλιοστών και

8 κάλυκες πυροδοτημένων φυσιγγίων πυροβόλου όπλου των 9 χιλιοστών και κάλυκας των 0,45 χιλιοστών.

Σημειώνεται ότι 5 από τους κάλυκες που κατασχέθηκαν, βρέθηκαν στο σημείο όπου είχε ληφθεί το πρώτο βίντεο.

Επιπλέον, προέκυψε ότι οι ανωτέρω από κοινού με έναν 29χρονο, εμπλέκονται σε πρόσφατη υπόθεση ληστείας εντός του ίδιου καταυλισμού.

Τα ανευρεθέντα πειστήρια αποστέλλονται για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Οπαδική βία: τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και η είσοδος στα γήπεδα

Χριστούγεννα - Αγορές: Ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα